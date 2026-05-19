Reunión del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Málaga con el alcalde de Coín y empresarios de la comarca Valle del Guadalhorce

La Cámara de Comercio de Málaga ha celebrado este lunes una nueva sesión de su Comité Ejecutivo, presidido por José Carlos Escribano, en la sede de Coín Emprende, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde del municipio, Francisco J. Santos Cantos; la presidenta de Coín Emprende, Lucía Ruiz, así como con empresarios de la comarca del Valle del Guadalhorce.

Uno de los principales objetivos de este encuentro ha sido conocer las necesidades e inquietudes de los empresarios de la comarca, con el fin de establecer sinergias y promover la colaboración entre la Cámara y el tejido empresarial local.

"Es fundamental que todos los empresarios de la provincia se sientan respaldados por la Cámara de Comercio de Málaga. Desde Manilva hasta Nerja, desde Antequera hasta Málaga capital, queremos que la Cámara sea un referente para todas las empresas malagueñas. Este es un claro ejemplo de nuestro compromiso con la provincialización", ha afirmado José Carlos Escribano.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara ha subrayado la importancia de comarcas como el Valle del Guadalhorce, que están viendo un aumento significativo en la actividad empresarial, y ha destacado que “la Cámara tiene que estar cerca de estos sectores estratégicos para crear espacios de colaboración que impulsen su desarrollo económico. Las empresas del Valle del Guadalhorce son claves para el futuro de la provincia, y debemos acompañarlas en su proceso de internacionalización y de mejora de la competitividad”.

En este sentido, Escribano ha recalcado el papel crucial que juega la Cámara de Comercio para acercar los servicios e iniciativas que la entidad ofrece a los empresarios, “el objetivo de nuestro Comité Ejecutivo es claro: acercar los recursos de la Cámara a todos los empresarios, emprendedores y personas en busca de empleo de toda la provincia. Sabemos que los empresarios de Málaga son la base del dinamismo económico de nuestra tierra, y queremos estar más cerca de ellos, ofrecerles nuestros servicios y facilitarles las herramientas necesarias para seguir creciendo".

Programas de apoyo y digitalización

El presidente ha aprovechado la ocasión para presentar algunos de los programas más destacados de la Cámara de Comercio, entre ellos el Programa PICE, destinado a jóvenes menores de 30 años, el Programa 45+, dirigido a personas mayores de 45 años, y el Programa España Emprende, que ofrece formación y asesoramiento a emprendedores. Estos programas, que cuentan con financiación del FSE+, buscan mejorar la empleabilidad y facilitar la adaptación de los profesionales a las demandas del mercado.

Además, ha solicitado el apoyo del Ayuntamiento de Coín para seguir impulsando programas en áreas clave de desarrollo como digitalización, sostenibilidad e internacionalización. En este sentido, ha puesto especialmente de relieve el Hub Málaga Export, una plataforma diseñada para apoyar a las empresas exportadoras de la provincia y ayudarles a acceder a mercados internacionales. Asimismo, ha destacado programas como PYME Digital, PYME Cibersegura y PYME Sostenible, que buscan ayudar a las empresas a modernizarse y adaptarse a las exigencias del nuevo entorno digital y sostenible.

Crecimiento ordenado y sostenible

"Este tipo de encuentros reflejan nuestra firme voluntad de caminar junto al tejido empresarial malagueño. Las entidades y administraciones públicas y privadas debemos acercarnos a las empresas, escuchar sus inquietudes y trabajar en proyectos conjuntos para continuar el crecimiento económico de nuestras comarcas de forma ordenada y sostenible”, ha apuntado José Carlos Escribano, quien ha destacado, además, el gran potencial de la comarca del Valle del Guadalhorce. “El sector empresarial de la zona, con una creciente diversificación y dinamismo, tiene la oportunidad de seguir creciendo, mejorando su productividad y afrontando los retos de la digitalización y la innovación”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Coín, Francisco Santos, ha agradecido la visita del presidente de la Cámara y resaltado que el sector empresarial del municipio es "uno de los más potentes de toda la provincia". "Coín cuenta con más de 1.800 empresarios y autónomos, y un tejido comercial con más de 950 licencias de apertura, por lo que demostramos que hablamos de un municipio con un tejido empresarial y comercial muy fuerte, muy emprendedor".

Según el regidor, establecer este tipo de alianzas entre asociaciones de empresarios y junto a la Cámara de Comercio de Málaga es "muy beneficioso" para el conjunto de empresas de Coín. "En Coín estamos realizando una firme apuesta por el crecimiento y expansión de nuestras empresas, acelerando y posibilitando el desarrollo de cerca de un millón de metros cuadrados de suelo industrial y logístico".

En este sentido, la presidenta de Coín Emprende, Lucía Ruíz ha asegurado que “desde hace unos años Coín se ha convertido en un destino muy atractivo para el emprendimiento empresarial, no solo por ser capital de la comarca del Guadalhorce, sino por haberse convertido en un destino referente en la adquisición de productos y servicios de alta calidad, muy demandados tanto a nivel provincial como nacional e incluso internacional”. “Iniciativas como esta, de acercar los recursos y herramientas que la Cámara ofrece a las empresas, es vital para trabajar de manera conjunta en el crecimiento y desarrollo de nuestro tejido productivo”, ha apuntado.