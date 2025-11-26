Regresa Oh, See! Málaga, el evento de la primavera del sur de España cumplirá su octava edición en 2026

Un cartel que celebra el presente y futuro de la música

En esta edición, Oh, See! Málaga reunirá sobre su escenario a referentes absolutos de la escena como Xoel López, Zahara —que llega con su espectacular formato RAVE—, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno y Nena Daconte. A ellos se suma una sólida selección de talento emergente, entre los que destacan Vera Fauna, Repión o Vangoura. También estarán presentes algunos de los proyectos más prometedores del momento, como Paco Pecado, Victorias, DenisDenis o Bauer, que llegan pisando fuerte y con un futuro brillante por delante.

Un espacio para bailar: el escenario de Oh, See! Club

El festival continúa aportando además su propuesta electrónica con una decena de DJs que convertirán el recinto en una celebración continua. Entre ellos, destaca la presencia de Second DJs, en el escenario principal de Oh, See! Málaga, además de un line-up para Oh, See! Club pensado para mantener la energía viva durante los dos días de evento con djs como Sonido Tupinamba, Chitara, Fran Deeper o Sr. Lobezno.

Ocho años apostando por la comodidad, la sostenibilidad y el descubrimiento musical

Desde su nacimiento, Oh, See! Málaga ha defendido un modelo de festival diferente: sin colas interminables, sin estrés, con espacio para moverse, buena gastronomía y un ambiente diseñado para disfrutar de la música en directo como se merece. Un formato sostenible que garantiza cercanía con los artistas y comodidad para el público.

A lo largo de sus ediciones, Oh, See! Málaga ha sido testigo del crecimiento de bandas que hoy llenan recintos por sí solas, como Arde Bogotá, Rigoberta Bandini o Siloé, nombres que este festival acogió cuando aún daban sus primeros pasos. También ha celebrado conciertos inolvidables de grupos que ya forman parte de la memoria colectiva del país como Vetusta Morla, Los Planetas o C. Tangana, además de ser escenario de despedidas históricas como las de Second o Niños Mutantes.

En 2026, Oh, See! Málaga reafirma su compromiso con aquello que lo ha hecho único: un equilibrio entre artistas que todos conocemos y proyectos emergentes que merecen ser descubiertos, siempre dentro de un formato sostenible, cómodo y cercano.

Porque Oh, See! Málaga es, y seguirá siendo, ese lugar donde cantar a pleno pulmón, descubrir el próximo gran nombre de la escena y disfrutar de un ambiente que difícilmente se encuentra en un recinto multitudinario.