Se registran más residuos en el mar durante el mes de agosto

En este mes agosto se han registrado más residuos en el mar que en el mismo periodo del año anterior. Concretamente, el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 44,59 m³ en 2025 a 45,87 m³ en 2026). La concentración de plástico sigue siendo el residuo más numeroso, y aumentó en comparación con 2025 (del 68,15% al 69,26%), por lo que la cantidad real de plástico recogida en 2026 también aumentó respecto al año anterior.

Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 33,01 m³), el volumen total registró un incremento del 38,96%. Se pasó de 30,388 m³ de plástico en agosto de 2025 a 31,769 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 4,54% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 1,381 m³).

De forma general, observamos un incremento generalizado de residuos, muy probablemente ligado al enorme impacto turístico durante el mes de agosto. La alta afluencia de visitantes y la actividad en el litoral repercuten directa e indirectamente en la calidad de las aguas, aumentando la presencia de plásticos y basura abandonada en la costa.

Por municipios, en Torremolinos el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 4,53 m³ en 2025 a 4,59 m³ en 2026). La concentración de plástico aumentó en comparación con 2025 (del 67,40% al 69,31%), por lo que la cantidad real de plástico recogida en 2026 también aumentó respecto al año anterior.

Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 3,43 m³), el volumen total registró un incremento del 33,82%. Se pasó de 3,053 m³ de plástico en agosto de 2025 a 3,181 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 4,19% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,128 m³).

Durante el mes de agosto, en las aguas de Torremolinos se ha registrado un impacto importante en materia de residuos de diversa índole, tales como garrafas, plásticos, maderas e incluso mobiliario.

Todo esto está estrechamente ligado al impacto turístico que experimenta el municipio durante la temporada alta.

En Benalmádena, el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 6,79 m³ en 2025 a 6,88 m³ en 2026). La concentración de plástico aumentó en comparación con 2025 (del 67,40% al 69,31%), por lo que la cantidad real de plástico recogida en 2026 también aumentó respecto al año anterior. Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 5,14 m³), el volumen total registró un incremento del 33,85%. Se pasó de 4,576 m³ de plástico en agosto de 2025 a 4,769 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 4,22% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,193 m³).

Durante el mes de agosto, la zona litoral de Benalmádena ha experimentado un impacto significativo por la acumulación de residuos de diversa procedencia.

Entre los hallazgos más reseñables destaca la presencia de neveras de playa, neumáticos, palés, natas en la superficie del agua y restos vegetales.

A esta situación contribuye de forma determinante la intensa actividad turística propia de la temporada estival, a la que se suma de manera clave la gran afluencia de embarcaciones y el tránsito constante generado por el Puerto Deportivo de Benalmádena, un nodo estratégico cuyo elevado flujo marítimo y recreativo incide directamente en el impacto y dispersión de residuos en las aguas locales.

En Fuengirola el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 3,75 m³ en 2025 a 4,33 m³ en 2026). Aunque la concentración de plástico aumentó en comparación con 2025 (del 67,38% al 68,42%), la cantidad real de plástico recogida en 2026 experimentó un incremento respecto al año anterior. Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 3,64 m³), el volumen total registró un incremento del 18,96%. Se pasó de 2,527 m³ de plástico en agosto de 2025 a 2,963 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 17,25% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,436 m³).

Como es habitual, el plástico continúa siendo el residuo dominante en el litoral de Fuengirola, aunque se ha registrado una gran diversidad de desechos, entre los que destacan cañas, maderas, enseres de bañistas y la presencia de natas en la superficie del agua.

A este escenario contribuye de manera notable la alta afluencia de turismo estival, combinada con la intensa actividad del Puerto Deportivo de Fuengirola, cuya dinamización marítima y tránsito náutico influyen de forma directa en la concentración y distribución de residuos a lo largo de su franja costera.

En Mijas el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 5,63 m³ en 2025 a 6,50 m³ en 2026). Aunque la concentración de plástico aumentó en comparación con 2025 (del 67,38% al 68,42%), la cantidad real de plástico recogida en 2026 experimentó un incremento respecto al año anterior.

Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 5,45 m³), el volumen total registró un incremento del 19,27%.

Se pasó de 3,793 m³ de plástico en agosto de 2025 a 4,447 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 17,24% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,654 m³). En el litoral de Mijas, el plástico vuelve a ser el residuo predominantemente recogido, si bien se ha observado una notable diversidad de basura marina y restos flotantes. Entre los elementos retirados destacan palés, diversos objetos y enseres de bañistas, además de la presencia constante de natas en la superficie marina.

En Marbella el volumen total de residuos disminuyó respecto a 2025 (pasando de 10,23 m³ en 2025 a 9,58 m³ en 2026). Aunque la concentración de plástico aumentó en comparación con 2025 (del 64,42% al 69,31%), la cantidad real de plástico recogida en 2026 aumentó respecto al año anterior. Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 6,91 m³), el volumen total registró un incremento del 38,64%. Se pasó de 6,590 m³ de plástico en agosto de 2025 a 6,640 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 0,76% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,050 m³).

En las aguas litorales de Marbella, durante el mes de agosto se ha registrado una notable variedad de residuos flotantes. Entre los elementos retirados destacan especialmente flotadores, palés, garrafas y cajas de corcho, este último un material habitualmente ligado a la operativa pesquera y de distribución.

A la intensa presión turística propia de la temporada estival en la franja costera, se suma el impacto derivado del tráfico marítimo local y la actividad del Puerto de La Bajadilla, cuya combinación de usos náutico-recreativo y pesquero influye de manera directa en la generación y dispersión de residuos en sus aguas.

En Estepona el volumen total de residuos disminuyó respecto a 2025 (pasando de 12,18 m³ en 2025 a 11,90 m³ en 2026). Aunque la concentración de plástico disminuyó ligeramente en comparación con 2025 (del 72,74% al 70,42%), la cantidad real de plástico recogida en 2026 disminuyó respecto al año anterior.

Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 7,22 m³), el volumen total registró un incremento del 64,82%. Se pasó de 8,860 m³ de plástico en agosto de 2025 a 8,380 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 5,42% menos de plástico en cantidad real respecto a 2025 (una reducción de 0,480 m³).

En el municipio de Estepona, los plásticos continúan situándose a la cabeza de los residuos recolectados, detectándose además la presencia constante de garrafas, maderas y boyas a la deriva, elementos que representan un claro riesgo para la navegación náutica y el entorno costero.

Esta acumulación se ve fuertemente agravada por la actividad del Puerto Deportivo y Pesquero de Estepona, considerado tradicionalmente uno de los puntos más críticos del litoral en cuanto a concentración e impacto de basura marina. Su doble vertiente pesquera y recreativa, sumada al intenso flujo turístico estival, genera una continua dispersión de desechos hacia las aguas de su franja litoral.

En Casares el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 0,30 m³ en 2025 a 0,42 m³ en 2026). Aunque la concentración de plástico disminuyó ligeramente en comparación con 2025 (del 66,89% al 66,51%), la cantidad real de plástico recogida en 2026 aumentó respecto al año anterior.

Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 0,24 m³), el volumen total registró un incremento del 75,00%. Se pasó de 0,201 m³ de plástico en agosto de 2025 a 0,279 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 38,81% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,078 m³).

En el litoral de Casares, los plásticos continúan siendo el residuo predominantemente recogido, si bien la franja marina registra una notable mezcla con otros desechos. Durante el mes de agosto, la retirada de basura ha estado marcada por la acumulación de maderas y residuos de origen vegetal, como algas y hojas, a los que se suma la presencia frecuente de artículos de juego y accesorios acuáticos abandonados por los bañistas. Esta combinación de materiales plásticos, restos de madera, útiles recreativos y biomasa vegetal, sumada a la elevada ocupación turística estival, requiere un esfuerzo continuo en las tareas de limpieza para preservar la calidad del agua en sus playas.

En Manilva el volumen total de residuos aumentó respecto a 2025 (pasando de 1,18 m³ en 2025 a 1,67 m³ en 2026). Aunque la concentración de plástico disminuyó ligeramente en comparación con 2025 (del 66,89% al 66,51%), la cantidad real de plástico recogida en 2026 aumentó respecto al año anterior.

Respecto al mes anterior (julio de 2026, con 0,98 m³), el volumen total registró un incremento del 70,41%. Se pasó de 0,789 m³ de plástico en agosto de 2025 a 1,111 m³ en agosto de 2026, lo que supone un 40,81% más de plástico en cantidad real respecto a 2025 (un incremento de 0,322 m³).

En las aguas litorales de Manilva, los plásticos continúan situándose como el residuo mayoritario, compartiendo protagonismo con una notable presencia de restos de origen vegetal, fundamentalmente algas y hojas, así como maderas y enseres recreativos abandonados por los bañistas.

A esta acumulación contribuye el intenso flujo turístico estival, sumado al impacto del Puerto Deportivo de La Duquesa, cuyo constante tránsito de embarcaciones y actividad náutica actúa como un foco directo de generación y dispersión de residuos en la franja costera del municipio.