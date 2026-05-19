RAÍCES convertirá Málaga en un gran escenario cultural

Málaga acogerá del 1 al 20 de junio la segunda edición de RAÍCES, un proyecto cultural que nace con la vocación de convertirse en una de las grandes propuestas culturales y experienciales de la ciudad y su provincia a través de una cuidada fusión entre música, patrimonio arquitectónico y gastronomía. Organizado por la Asociación Málaga Cultural y Social, el ciclo reunirá durante varias jornadas conciertos, recitales, experiencias culinarias y talleres en algunos de los espacios patrimoniales y paisajísticos más singulares de Málaga y Nerja, reivindicando la identidad cultural malagueña desde una mirada contemporánea, elegante y profundamente vinculada al territorio.

La presentación oficial del programa ha tenido lugar este martes en el emblemático restaurante El Balneario, en los históricos Baños del Carmen, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, patrocinadores, artistas, gestores culturales y algunos de los cocineros y profesionales gastronómicos más reconocidos de la provincia que formarán parte de esta segunda edición.

El acto ha contado con la intervención del presidente de la Asociación Málaga Cultural y Social, Manuel Navarro; el representante del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido; la responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; el presidente de Mahos, Javier Frutos; representantes de UTAMED; la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Nerja; el responsable de contenidos culturales de RAÍCES, Salomón Castiel; y el responsable de contenidos gastronómicos del proyecto, Fernando Rueda.