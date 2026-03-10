Quirónsalud refuerza su compromiso con la cultura y la promoción de la salud en el Festival de Málaga 2026

El Festival de Málaga celebra su vigesimonovena edición del 6 al 15 de marzo consolidándose como una de las grandes citas del cine en español, con 263 proyecciones procedentes de 71 países; un certamen que Quirónsalud apoya, un año más, reforzando su compromiso con la cultura y con aquellas iniciativas que promueven la salud y el bienestar social mediante el fomento de la reflexión y el diálogo.

En este marco, Quirónsalud participará en una nueva edición de la iniciativa ‘Cine y Salud’, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo (18:30 h.) en el Cine Albéniz con la proyección de Truman, dirigida por Cesc Gay y protagonizada por Javier Cámara, Ricardo Darín, Dolores Fonzi y Àlex Brendemühl; una producción que aborda, desde una mirada íntima, cuestiones como el duelo anticipado, la aceptación y el valor del acompañamiento en los procesos de final de vida, a través del reencuentro de dos amigos que comparten sus últimos días juntos. De forma previa, se celebrará un coloquio en el que participarán las doctoras María Antonia Fernández Merlo e Isabel Leiva Aranda, especialistas de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Quirónsalud Málaga.

Como parte de su apoyo al certamen, Quirónsalud entregará por segundo año consecutivo el Premio Quirónsalud al Documental más Social, cuyo acto de entrega tendrá lugar el 14 de marzo (12:45 h.) en el Cine Albéniz. Este reconocimiento pone en valor aquellas producciones documentales que destacan por su sensibilidad social y por visibilizar realidades vinculadas a la salud, la superación y el impacto humano de diferentes circunstancias personales y colectivas.

Asimismo, el lunes 9 de marzo se celebrará un acto institucional en el Hospital Quirónsalud Málaga, presidido por el director del Festival, Juan Antonio Vigar, y el director gerente del centro, el Dr. Tomás Urda, en el que se descubrirá una placa conmemorativa en agradecimiento a los catorce años de colaboración entre el Hospital y el Festival de Málaga.