¿Por qué retrasar la visita a Urgencias por la noche puede agravar algunos cuadros clínicos?

El entorno nocturno también influye en la percepción de los síntomas, que pueden vivirse con mayor intensidad debido a la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad.

En algunos casos, esta demora en la consulta puede hacer que los pacientes lleguen en fases más avanzadas del proceso o con mayor sensación de gravedad, lo que puede influir en su evolución clínica.

Desde Urgencias se insiste en la importancia de reconocer los signos de alarma y no demorar la asistencia cuando existen síntomas potencialmente graves. “En Urgencias insistimos mucho en que, ante síntomas potencialmente graves, consultar precozmente puede marcar una diferencia importante en el pronóstico”, señala la especialista.

Signos de alarma que requieren atención inmediata

Entre los principales signos de alarma se incluyen el dolor torácico intenso o sensación de presión en el pecho, la dificultad respiratoria, la pérdida brusca de fuerza, las alteraciones del habla, la pérdida de conciencia o la fiebre alta persistente con deterioro del estado general, así como los sangrados importantes, el dolor abdominal intenso, los traumatismos graves, las convulsiones o cualquier alteración brusca del nivel de conciencia.

Cuadros más frecuentes por la noche

La atención urgente está disponible las 24 horas del día, con una actividad asistencial que varía durante la noche, cuando predominan los cuadros agudos e imprevisibles. “Por la noche las urgencias suelen ser menos ‘programables’ y más imprevisibles. Predominan los cuadros agudos que el paciente percibe como graves o que no pueden esperar”, explica la jefa de Urgencias.

El Hospital Quirónsalud Marbella dispone de un servicio de Urgencias operativo las 24 horas del día, con Urgencias Generales, Urgencias Pediátricas y Urgencias Ginecológicas, lo que permite una atención especializada y continua.