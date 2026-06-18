¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro del Soho, Malquerida. Aitana Sánchez-Gijón encabeza el reparto del clásico de Jacinto Benavente dirigido por Natalia Menéndez, y sin duda, es una de las obras capitales en la historia del teatro español. Curiosamente, Aitana Sánchez-Gijón, que ya interpretó hace 35 años el papel de Acacia, la hija, y ahora encarna el papel de la madre, Raimunda. Es un duro retrato de la época donde se une el amor, el poder, la ambición, el deseo y la violencia. Viernes, sábado y domingo, a las 19h, con entradas desde los 25 euros.

Nos vamos al Teatro Cervantes, con dos diferentes citas. Este sábado, Sing Along 2026, una noche única en la que la emoción de Mozart se une a la magia de Málaga. Más de 400 cantantes internacionales en un concierto inolvidable en el histórico Teatro Cervantes.

El majestuoso Réquiem de Mozart, dirigido por el prestigioso Simon Halsey, promete una experiencia que emocionará. A las 20h, 30 y 42 euros.

Y en ese mismo escenario, el domingo, y dentro del ciclo Terral, llega Santiago Auserón y la Academia Nocturna, a las 20h. Con entradas desde 18 a 54 euros.

La plaza de toros de La Malagueta acoge este viernes Emmerge Málaga Music Talents 2026, donde se descubrirán a las próximas estrellas musicales de nuestra provincia. Los finalistas compartirán escenario con el artista invitado, Miguel Campello. El precio, 17,50 euros.

Nos vamos a la Cantera de Nagüeles, en Starlite Marbella, donde mañana viernes llega Ozuna, una de las figuras más influyentes y versátiles de la música urbana contemporánea. Tienes entradas disponibles desde 77 euros.

Y acabamos en Marenostrum Fuengirola, que vuelve a colgar de nuevo el cartel de sold out, con Aitana.