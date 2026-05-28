¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el marco del 43 Festival de Teatro, llega la obra Fronteras, con Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, Narrada a través de dos jóvenes artistas, Fronteras es la historia de un joven e idealista fotógrafo occidental de noticias que, tras capturar la primera y excepcional imagen de Bin Laden, es catapultado a la fama y al estrellato periodístico a raíz de los atentados del 11 de Septiembre. En paralelo, cuenta la historia de una anónima y adolescente grafitera siria que se ve obligada a huir de su país después de luchar hasta las últimas consecuencias y con una enorme integridad por un cambio de régimen y un futuro mejor para su país. Será el sábado 30 de mayo a las 20h., con entradas desde los 11 a los 30 euros.

En el Teatro del Soho sigue Tootsie, la comedia musical perfecta. Este clásico, que mezcla el enredo con canciones inolvidables, es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Décadas después su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea a ritmo de Broadway.

Michael Dorsey es un actor con un talento especial aunque sin trabajo, por lo que hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels. Miércoles y jueves una única función a las 19h., viernes y sábado, 17h y 20:30, y el domingo a las 18h. Entradas desde 25 euros.

La sala Trinchera ofrece un homenaje a Héroes del Silencio, de la mano de Iberia Sumergida, mañana viernes a las 22h con entradas desde 18,36 euros. Y nos quedamos con dos citas en la Sala París 15, donde este sábado tiene el rapero sevillano Haze la entradas agotadas, y el domingo, la ganadora del COAC Cádiz, La chirigota del bizcocho.

Enturnos estos días para el Fulanita Fest, un festival de música que se está desarrollando a lo largo de la semana pero que tiene este sábado su plato fuerte, con Fangoria como cabeza de cartel, junto a Natalia Lacunza, Chanel y Violeta entre otros grupos. Entradas disponibles desde 44 euros.