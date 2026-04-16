¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro Cervantes, tiempo para el ciclo Flamenco lo serás tú. Este jueves, Pedro El Granaíno, el viernes, Israel Fernández, el sábado Farru, y el domingo, Mayte Martín. Todos los días a las 20h, salvo el domingo a las 19h. En el Museo Interactivo de la Música, el sábado Antonio Agujetas Chico, y el domingo, Lela Soto. Ambos a las 13h.

La danza sigue siendo la protagonista durante estos días en el Teatro del Soho, aunque debido a una lesión de Lucía Lacarra se han tenido que suspender los espectáculos Fordlandia y Lost Letters, hoy y mañana a las 19h pueden acudir a Folia, un espectáculo rompedor de la compañía francesa Käfig con música en vivo. Hoy también recibe el bailarín argentino Julio Bocca el Premio LUX DUCTOR. Hoy y mañana a las 19h., con entradas por 25 euros.

El sábado nos vamos de tardeo en Altare Teatinos, con Los Ortigosa, que presentan su nuevo single Brisa de primavera. Desde las 17h de la tarde, con entrada por ocho euros.

Y a partir de las 20h, el mismo sábado y en la Sala París 15, tributo a Serrat y Sabina, y el espectáculo Dos pájaros de un tiro. Entradas desde 15 euros.