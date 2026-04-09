¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Desde este sábado y hasta el domingo 19 de abril, el Teatro del Soho acoge la primera edición de Soho International Dance Festival TIP TOE, con la participación de cuatro destacadas compañías internacionales de danza. Durante diez días del mes de abril, Málaga se llenará de danza, movimiento y expresión artística. Cinco grandes espectáculos se exhibirán en el Soho, y en esta primera edición del festival el Teatro del Soho CaixaBank concederá el Premio LUX DUCTOR a una de las grandes figuras de la danza mundial, Julio Bocca, máximo exponente del ballet, por su brillante trayectoria profesional.

Este fin de semana, sábado y domingo a las 19h, pueden disfrutar de Les Saisons, de Malandain Ballet Biarritz. Y este domingo, a las 12 del mediodía, una inmensa barra de ballet se colocará en Muelle Uno, donde las escuelas de danza podrán intercambiar experiencias con Lucia Lacarra, la prestigiosa bailarina y directora de este festival.

En el Teatro Cervantes, jueves y viernes a las 20h., turno para la música clásica con la Orquesta Sinfónica Illes Balears, con entradas desde los 10 a los 27 euros. Y el sábado a las 20h, y el domingo a las 19h., llega La última folclórica, Laura Gallego, con un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. Entradas desde los 15 a los 45 euros.