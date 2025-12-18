¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

El Teatro Cervantes sigue con su programa navideña, y nos trae hoy y mañana Navidad, de la mano de la Orquesta Filarmónica de Málaga, y El Mesías de Georg Friedrich Händel. Compuesto en solo tres semanas durante 1741, surgió en un momento de crisis para el compositor, busca justificar la identificación mesiánica de Jesús a través de una música que mantiene una progresión narrativa, una rica variedad coral y un uso impactante de las tonalidades y la orquestación, destacando por sus imponentes coros, especialmente el célebre ‘Aleluya’. .Los dos días, a las 20h y con precios desde los 12 a los 36 euros.

No nos vamos del teatro azul, porque el sábado, seguimos con música en directo, pero esta noche será el turno para Revólver y su Más allá de Eldorado tour. reconocida banda de rock español, fue fundada en 1989 por el cantante y compositor Carlos Goñi, quien la convirtió en su sello de identidad, sirviéndole a modo de seudónimo para publicar sus álbumes. La banda ha desarrollado una carrera prolífera llena de éxitos y con buenos directos que han hecho de Goñi uno de los artistas españoles más emblemáticos. A las 20h de la tarde de este sábado, con entradas desde los 15 a los 45 euros.

En el Soho, os recuerdo que continúa Godspell. El musical que unió a Antonio Banderas y Emilio Aragón regresa con la dirección del malagueño. Es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Martes, miércoles, jueves y viernes, pases a las 19h de la tarde, los sábados doble función a las 14h y a las 19h, y el domingo a las 14h. Entradas desde 25 euros.

Y teatro también para los más pequeños, con Peneque. El sueño de los títeres. El domingo, en doble sesión, 11h y 13h, en el Teatro Echegaray y por ocho euros precio único de entrada.

Desde Nirvana a villancicos

En el Palacio de Congresos de Málaga, concierto Baladas de Rock a la luz de las velas, Te espera un viaje a través de todas las épocas de la música rock, comenzando con los pioneros como Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, pasando por bandas como Metallica, Nirvana, Depeche Mode, Guns’n Roses, Bon Jovi o Aerosmith. A las 18h., entradas desde los 35 euros.

Hacemos parada también este sábado en La Cochera Cabaret, con el concierto de Tabletom. "Una gira de ve en cuando", nos traen a las 22h., con entradas desde 15 euros.

Y cerramos nuestras propuestas con David Bisbal.Todo es posible en Navidad llega al Palacio de los Deportes Martín Carpena este viernes, con entradas agotadas.