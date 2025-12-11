¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos nuestra agenda de planes con las luces navidades, que en la calle Larios nos llevan a disfrutar del espectáculo 'Natividad de luz'. El alumbrado permanecerá encendido entre las 18.30 y las 24.00 horas los lunes, martes, miércoles y domingo, mientras que los jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se amplia hasta las 2.00 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estará hasta las 6.00 horas del día siguiente. Y la hora del espectáculo de luz y sonido es a las 18.30, 20.30 y 22 horas.

Por su parte el videomapping en la Catedral se puede ver a las 19, 20.30 y 22 horas.

Más Navidad

Y también se siente la Navidad este fin de semana en el Teatro Cervantes, con mucha actividad. Empezamos por esta tarde, hoy y mañana, la Orquesta Filarmónica de Málaga interpreta Lamentate, obra encargada a Arvo Pärt por la Tate Modern de Londres, y está inspirada en Marsyas, la gigantesca escultura de Anish Kapoor, escultor y artista multimedia británico de origen indio. Y la Cuarta sinfonía de Mahler, una obra fundamental que sintetiza sus composiciones previas con una orquestación reducida y un estilo clásico. Los dos días, a las 20h, con entradas desde los 10 a los 27 euros.

El sábado, canta a la Navidad Encarni Navarro, con su Navidad con alma. La malagueña nos invita este año a un espectáculo muy especial: un homenaje sentido y vibrante a los villancicos de siempre, sin olvidar su toque personal, con composiciones propias que nacen del alma y de sus raíces. Entradas desde los 9 a los 24 euros.

Para el domingo, a las 19h de la tarde, el XX Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz presenta en el Cervantes Doña Francisquita, una de las zarzuelas más emblemáticas, castizas y populares. Gira en torno al enredo amoroso de Francisquita, quien está enamorada de Fernando. Este, sin embargo, está obsesionado con la actriz Aurora ‘la Beltrana’, que no le corresponde. Entradas disponibles desde los 7 a los 21 euros.

Más música en directo

Y Salistre ha agotado las entradas para su concierto mañana viernes en la sala Trinchera, donde el sábado se dan cita Parabellum + Loncha Velasco, con entradas desde 15 euros.

Enel viernes tiempo para el dúo madrileño, con Ana y Carol y su último trabajo 'La Victoria'. Entradas anticipadas desde los 27 euros. El sábado,, aterrizan con 'Nuevo cancionero burgalés', entradas desde 30 euros.