El Puerto de Málaga firma un convenio de colaboración con empresas alemanas para promover la actividad logística

Este convenio contempla el impulso y promoción de proyectos de cooperación destinados a mejorar las capacidades tecnológicas y empresariales de las empresas asociadas a las entidades firmantes, especialmente en los ámbitos de digitalización, descarbonización, sostenibilidad, entre otros, así como la organización de encuentros de cooperación empresarial.

Este acuerdo es resultado de la visita institucional que presidida por Carlos Rubio Basabe, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga y la Fundación Málagaport, el cónsul de Alemania en Andalucía, Ceuta y Melilla, Franko Stritt Grohe, y el presidente de ACEMAR, César Cegarra tuvo lugar el pasado 13 de mayo y en la que, además de conocer las instalaciones, se trataron asuntos de cooperación bilateral en los que quedó de manifiesto la oportunidad de desarrollar oportunidades conjuntas de trabajo para el impulso de las relaciones económicas entre ambos países.

Carlos Rubio Basabe, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga y la Fundación Málagaport, subrayó que este protocolo “busca el acercamiento y colaboración con empresas alemanas, en búsqueda de sinergias para que, a través de la actividad portuaria logremos promover un incremento de los intercambios comerciales con origen o destino Málaga y su hinterland”.

Por su parte, César Cegarra, presidente de ACEMAR, puso en valor que “el inicio de la colaboración da la posibilidad de acercar los puertos alemanes como Hamburgo, Bremen o Kiel con el Puerto de Málaga y favorece los intercambios comerciales con empresas alemanas e inversores, mostrando los beneficios del Puerto de Málaga para entrada y salida del Mediterráneo, atrayendo nuevos tráficos y navieras como nodo logístico del sur de Europa”.