ESTE MIÉRCOLES 9 DE ABRIL

El Puerto de La Duquesa acogerá una jornada de formación en primeros auxilios y evacuación de heridos

El Puerto de La Duquesa acogerá el próximo 9 de abril una jornada de formación en primeros auxilios y evacuación de heridos, organizada por Repsol e impartida por Cancomar, empresa especializada en formación marítima profesional, dirigida al personal portuario.

Isabel Naranjo

Malaga |

Jornada
El Puerto de La Duquesa acogerá una jornada de formación en primeros auxilios y evacuación de heridos | www.ondacero.es

La sesión tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta del equipo ante situaciones de emergencia, especialmente en la atención inicial a una víctima y su evacuación en el entorno portuario.

La jornada combinará una parte teórica con contenido práctico. Durante la formación se abordarán cuestiones como los procedimientos básicos de evacuación, la valoración inicial de la víctima, la actuación ante pérdida de conciencia o el control de hemorragias, así como la aplicación del protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar y Socorrer).

El programa incluirá además un simulacro de evacuación del puerto con un herido, en el que el equipo pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en un escenario realista, trabajando la coordinación y los tiempos de actuación.

Manuel Raigón, director gerente del Puerto de La Duquesa, ha señalado que “este tipo de formaciones son necesarias para que el equipo esté preparado ante cualquier situación. En nuestro día a día trabajamos en un entorno donde la rapidez y la coordinación son primordiales, y contar con esa preparación es fundamental”.

La jornada forma parte de las acciones periódicas de formación que se desarrollan en el puerto con el objetivo de mantener actualizados los protocolos y reforzar la seguridad en las instalaciones.

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