El Puerto Deportivo de Estepona genera cerca de 15 millones de euros y alcanza una ocupación media del 75% en 2025

Con 447 amarres, el puerto ha registrado un total de 1.475 usuarios durante el año, de los cuales 1.140 corresponden a usuarios de base y 335 a usuarios en tránsito, lo que refleja tanto la fidelidad y estabilidad de su base de usuarios como el tránsito de embarcaciones a lo largo del año. A ello se suma la presencia de 45 negocios dentro del recinto portuario, vinculados a la náutica, la restauración y los servicios, que forman parte del día a día del puerto.

Todo ello tiene también su reflejo en el empleo, con un total de 131 puestos de trabajo generados durante el pasado año, entre empleos directos e indirectos.

“Son cifras que reflejan un año de trabajo constante y de coordinación con todo el tejido que forma parte del puerto. Más allá de los números, lo importante es que seguimos ofreciendo un servicio

estable y adaptado a las necesidades de nuestros usuarios”, ha señalado Manuel Raigón, director gerente del Puerto Deportivo de Estepona.

El recinto ofrece una infraestructura preparada para dar servicio a distintos perfiles de usuarios, junto a una atención cercana y personalizada por parte del equipo del puerto. Una combinación que contribuye a mantener la actividad y a consolidar la relación con quienes eligen Estepona como base o como escala en sus travesías.

Su cercanía al centro urbano y la conexión directa a través de un bulevar junto al mar hacen que el puerto forme parte del día a día de la ciudad. En su entorno inmediato se encuentra el Mirador del Carmen, que se ha consolidado como uno de los principales espacios culturales de Estepona, dentro de una ciudad que en los últimos años ha apostado por la mejora de sus espacios públicos, el cuidado del entorno y una oferta cultural cada vez más activa.

En materia ambiental, el puerto mantiene una línea de trabajo centrada en la gestión responsable de sus instalaciones. Cuenta con el certificado ‘S de Sostenibilidad’, que reconoce el cumplimiento de estándares en sostenibilidad, así como con la Bandera Azul, que ondea desde hace 31 años, como garantía de la calidad de sus servicios y de su entorno.