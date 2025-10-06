La primera edición del festival solidario “Málaga contra el Cáncer” congrega a 2.500 personas en la plaza de toros de La Malagueta y deja más de 70.000€ recaudados

La primera edición del festival solidario “Málaga contra el Cáncer”, celebrada este sábado en la plaza de toros de La Malagueta, reunió a 2.500 personas en una jornada de música, convivencia y solidaridad que consiguió recaudar más de 70.000€ destinados a las entidades que integran la Agrupación Unidos Contra el Cáncer.

El evento, que contó con el apoyo de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, se desarrolló desde las 12:00h hasta la medianoche, convirtiendo el emblemático coso malagueño en un punto de encuentro para la esperanza y la lucha contra el cáncer.

Entre los asistentes estuvieron presentes Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad y Carlos Bautista, delegado de Salud, quienes coincidieron en destacar la gran respuesta de la ciudadanía malagueña y la importancia de impulsar eventos que combinan cultura, ocio y compromiso social.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de un cheque con una donación de 34.000 euros por parte de la Fundación “la Caixa”, una contribución que se suma a la recaudación total del festival y que refuerza el apoyo de la entidad a las causas sociales y sanitarias de la provincia.

El festival ofreció actuaciones de numerosos grupos malagueños como: Free Soul Band, Super Heavy Sound, Sr. Mirinda, The Coovers, Spotifay, Suzette Moncrief, Fulanoides, Rock ‘N’ Ríos, María Cortés y 90.Rol, además del DJ Yeknomblack**, que pusieron ritmo a un ambiente solidario inmejorable.

Las barras solidarias, gestionadas por voluntarios, junto con la paella elaborada por la Peña los Artistas Culinarios, completaron una jornada de convivencia y compromiso ciudadano.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a las Asociaciones que forman parte de la Agrupación Unidos Contra el Cáncer, entre las que se encuentran: Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), Fundación Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer, Asamma, AVOI, Fundación Olivares, Fundación Cesare Scariolo y la Casa Ronald McDonald Málaga.

Desde la Agrupación Unidos Contra el Cáncer se ha agradecido la enorme respuesta del público, de las empresas colaboradoras: Cervezas Victoria, Coca-cola, Grupo Mundo, Lumon, Sound For Events, Mi Colchón, Isoluz, La Huella Comunicación, Mottion Submarino Amarillo, OPPLUS, Altesur y Auqualy y de todas las instituciones implicadas: Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, subrayando que este primer festival marca un punto de partida para seguir sumando fuerzas contra el cáncer.

La Agrupación Unidos Contra el Cáncer también ha querido agradecer la implicación de todos los asistentes, artistas y voluntarios que hicieron posible esta primera edición, y ha anunciado su intención de dar continuidad al festival en 2026, consolidándolo como una cita anual en el calendario solidario de la ciudad.

“Este festival ha nacido para quedarse —han señalado sus portavoces—. Málaga ha demostrado que sabe disfrutar y al mismo tiempo ser solidaria. El año que viene volveremos a llenar La Malagueta de música, alegría y esperanza, porque cada nota y cada gesto cuentan contra el cáncer.