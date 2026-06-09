MEDIO AMBIENTE

Plaza Mayor avanza hacia un modelo de gestión sostenible y responsable

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Plaza Mayor, gestionado por Sonae Sierra, presenta RESPIRA 2026, un programa transversal que une iniciativas, acciones y personas bajo una misma idea: demostrar que la sostenibilidad se construye a través de acciones concretas.

Isabel Naranjo

Malaga |

Medio Ambiente
Plaza Mayor avanza hacia un modelo de gestión sostenible y responsable | www.ondacero.es

A través de RESPIRA, Plaza Mayor pone en valor acciones reales en ámbitos como la energía, el agua o el reciclaje, acercando estos avances a los visitantes y la comunidad local. Pero RESPIRA va más allá de las métricas: nace para unificar esfuerzos, impulsar nuevas acciones y acercar la sostenibilidad al día a día de las personas, demostrando que pequeños gestos pueden generar grandes cambios.

Por ello, durante los meses de junio y julio, RESPIRA 2026 cobrará vida en Plaza Mayor a través de un amplio programa centrado en el bienestar emocional, con la combinación de actividades para cuerpo y mente, autocuidado y momentos de pausa. La iniciativa busca fomentar que los visitantes se conecten de manera real con su propio bienestar, mostrando cómo hábitos saludables y sostenibles pueden integrarse en la vida diaria.

Client Challenge

Con esta propuesta, Plaza Mayor no solo impulsa la conciencia sobre el bienestar personal, sino que también refuerza su compromiso con un retail responsable, donde el cuidado de las personas y del entorno va de la mano con la innovación y la experiencia de visita. Toda la programación podrá consultarse en los canales digitales y redes sociales de Plaza Mayor.

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