Plaza Mayor avanza hacia un modelo de gestión sostenible y responsable

A través de RESPIRA, Plaza Mayor pone en valor acciones reales en ámbitos como la energía, el agua o el reciclaje, acercando estos avances a los visitantes y la comunidad local. Pero RESPIRA va más allá de las métricas: nace para unificar esfuerzos, impulsar nuevas acciones y acercar la sostenibilidad al día a día de las personas, demostrando que pequeños gestos pueden generar grandes cambios.

Por ello, durante los meses de junio y julio, RESPIRA 2026 cobrará vida en Plaza Mayor a través de un amplio programa centrado en el bienestar emocional, con la combinación de actividades para cuerpo y mente, autocuidado y momentos de pausa. La iniciativa busca fomentar que los visitantes se conecten de manera real con su propio bienestar, mostrando cómo hábitos saludables y sostenibles pueden integrarse en la vida diaria.

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Con esta propuesta, Plaza Mayor no solo impulsa la conciencia sobre el bienestar personal, sino que también refuerza su compromiso con un retail responsable, donde el cuidado de las personas y del entorno va de la mano con la innovación y la experiencia de visita. Toda la programación podrá consultarse en los canales digitales y redes sociales de Plaza Mayor.