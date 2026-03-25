Pizarra refuerza el cuidado y embellecimiento de sus espacios públicos

El Ayuntamiento de Pizarra lleva ya dos semanas desarrollando un amplio programa de desbroce y mejora de jardines en todo el municipio.

Las intensas lluvias registradas durante el invierno han favorecido un notable crecimiento de la maleza, especialmente en las zonas más afectadas. Por ello, se ha puesto en marcha este plan de actuación.

Los trabajos se están realizando y continuarán desarrollándose de forma progresiva por todo el municipio, incluyendo todas sus barriadas, hasta completar la totalidad del término municipal.

Este programa tiene como objetivo mejorar la imagen de nuestro pueblo, así como garantizar la seguridad y el bienestar de vecinos y vecinas.

Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mantener un entorno más limpio, cuidado y agradable para todos