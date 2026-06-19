Pizarra acoge del 19 al 21 de junio la sexta edición del Torneo Platinium de Vóley Playa

Pizarra será escenario del mejor vóley playa del 19 al 21 de junio con la celebración del 6º Torneo Platinium, una cita deportiva que volverá a reunir a jugadores y aficionados de esta disciplina en un fin de semana marcado por la competición y el deporte al aire libre.

El torneo contará con la participación de 24 parejas, distribuidas en dos cuadros de competición con 12 parejas masculinas y 12 femeninas, que competirán durante tres jornadas sobre la arena en busca de los mejores resultados.

La programación arrancará el viernes 19 de junio con la celebración del Torneo Future, una competición destinada a jóvenes promesas que permitirá a los deportistas más jóvenes seguir desarrollando su talento y adquirir experiencia competitiva.

El torneo cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, además de la colaboración del Ayuntamiento de Pizarra y otras entidades vinculadas al vóley playa.

Con esta nueva edición, el Torneo Platinium continúa consolidándose como una de las citas destacadas del calendario deportivo provincial, promoviendo la práctica del vóley playa y ofreciendo un espacio de encuentro para deportistas y aficionados durante todo el fin de semana.