Pickleball Center continúa consolidando su expansión nacional con la llegada a Málaga del torneo 7.5K Series – Open Torre del Mar, que se celebrará los próximos 27, 28 y 29 de marzo y que reunirá a jugadores de toda España y Europa.

El evento contará con 14 categorías y cerca de 150 jugadores, además de una dotación de 7.500€ en premios, situándose como una de las competiciones más relevantes del circuito nacional.

Más allá del propio torneo, esta cita forma parte de un proyecto que está liderando el crecimiento del pickleball en España. En menos de un año, Pickleball Center ha desarrollado una estructura con presencia en varias ciudades, impulsando infraestructuras, torneos y comunidad a un ritmo sin precedentes.

Actualmente, el proyecto cuenta con sedes activas en ciudades como Barcelona y Torre del Mar, además de un circuito competitivo en expansión y una comunidad que supera los 1.000 jugadores activos.

En Málaga, este crecimiento se apoya en un entorno con una fuerte tradición en deportes de raqueta, con espacios como Global Sport, centro deportivo de referencia desde 2010 , que desde su apertura se ha consolidado como un referente en la zona, facilitando la incorporación y desarrollo de nuevas disciplinas como el pickleball.

El crecimiento del proyecto está respaldado también por referentes del deporte, como Arantxa Sánchez Vicario, embajadora de Pickleball Center, y Martín Suárez, uno de los jugadores destacados del panorama actual y con presencia directa en Málaga, reforzando la conexión del proyecto con el territorio.

Pickleball Center apuesta por un modelo de club basado en el juego social y accesible, que está impulsando la popularización de este deporte en todo el país, alineado con el crecimiento internacional del pickleball como una de las disciplinas de mayor expansión en el mundo.

La cita de Torre del Mar no es solo un torneo, sino una muestra del momento que vive este deporte en España y del papel que Málaga está empezando a jugar dentro de este crecimiento.