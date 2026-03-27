La Petite Maison aterriza en Puente Romano Marbella redefiniendo la gastronomía mediterránea en la ciudad

Ubicado en primera línea de playa, el restaurante se presenta como un espacio donde luz, música, servicio y diseño se integran de forma natural. Desde los largos almuerzos hasta los encuentros al atardecer que se prolongan hacia la noche, cada momento está concebido para despertar los sentidos y celebrar el placer de compartir.

Al frente de la propuesta gastronómica se encuentra el chef Yiannis Kioroglou, cuya mirada mediterránea y enfoque centrado en el producto aportan profundidad al proyecto. Nacido en Atenas, ha desarrollado su trayectoria entre Grecia, Italia, Eslovenia y España, incluyendo su paso por Martín Berasategui, y actualmente lidera varios espacios del universo DB Group, entre ellos La Petite Maison en Palm Beach Cannes. Su cocina se basa en la generosidad, la estacionalidad y el respeto por el producto.

La propuesta gastronómica de La Petite Maison en Marbella se mantiene fiel a la esencia mediterránea que define la marca, con platos que destacan por su sencillez bien entendida y el protagonismo del sabor. Entre sus clásicos, el carpaccio de hamachi, la ensalada de endivias con gorgonzola, los caracoles con ajo y perejil o la ensalada de lentejas verdes; y, entre los principales, el rib eye de Black Angus, los rigatoni con trufa, el pollo asado con limón confitado o la ya icónica lubina “Nicole style”.

A lo largo del día, el ambiente evoluciona de forma natural. Una banda en directo acompaña la terraza mientras el almuerzo se alarga y da paso a la tarde. Al atardecer, el restaurante revela su faceta más dinámica, en una experiencia donde gastronomía, música y entorno se funden.

“Marbella comparte muchas de las cualidades que definen La Petite Maison, como la luz, la energía y una forma muy especial de disfrutar de la mesa”, señala Nicole Rubi, fundadora de La Petite Maison. “Traer nuestro art de vivre a primera línea de mar en Puente Romano Marbella es un paso natural para la marca, y estamos encantados de comenzar este nuevo capítulo aquí”.

Para Puente Romano Marbella, esta apertura refuerza su posicionamiento como uno de los grandes destinos internacionales. “La Petite Maison es un nombre icónico de la Riviera Francesa, y su ubicación hace que esta apertura sea especialmente relevante”, afirma Daniel Shamoon, propietario de Puente Romano Marbella. “Nos enorgullece incorporar un concepto que seguirá elevando nuestra propuesta gastronómica”.

La Petite Maison abre sus puertas hoy, 27 de marzo, invitando tanto a residentes como a visitantes a descubrir un espacio donde la gastronomía, el cuidado por el detalle y la atmósfera se integran de forma natural. Con las reservas ya abiertas, el restaurante se presenta como un lugar para relajarse, compartir y dejarse llevar por el art de vivre.