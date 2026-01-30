Pebar celebra en H&T sus cerca de 85 años dando servicio a más de 2.000 restaurantes, bares y hoteles de la provincia

Pebar, empresa malagueña de distribución de vinos y licores con cerca de 85 años de trayectoria, celebra su consolidación como empresa de referencia en el sector, reafirmando su compromiso con la hostelería en el Salón H&T, Salón de Innovación en Hostelería, que se celebrará del lunes 2 al miércoles 4 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). La compañía contará con stand propio en el Pabellón 2, Stand P9, donde presentará las últimas novedades del mercado, ofrecerá degustaciones y desarrollará un amplio programa de showcookings y encuentros profesionales.

Fundada en 1942, Pebar es hoy una empresa líder en la provincia de Málaga, con presencia en todos los puntos de hostelería y la exclusiva de marcas de gran prestigio como Ron Barceló o Ginebra Hendrick’s. Asimismo, representa a bodegas de reconocido prestigio como Marqués de Riscal, Carmelo Rodero, Perelada & Chivite y Grupo Bodegas Olarra, entre otras, además de contar con un extenso catálogo de vinos nacionales e internacionales procedentes de distintas denominaciones de origen.

Más de ocho décadas de historia

El origen de Pebar se remonta a 1942, cuando Don José Luis Barrionuevo asumió la gerencia de la sucursal de Bodegas Franco Españolas en Málaga. A pesar de las dificultades de la época, la empresa llegó a realizar el embotellado y la distribución de vinos para Andalucía y el Norte de África, hasta que en 1973 el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja estableció la obligatoriedad de embotellar los vinos en su lugar de origen.

Fue entonces cuando la compañía, fiel a su espíritu de adaptación e innovación, reorientó su actividad hacia la distribución de bebidas, adoptando su actual denominación: Pebar. Ocho décadas después, la empresa continúa trabajando para superarse cada día, mejorando la calidad de su servicio y consolidando su posición como socio estratégico de la hostelería malagueña.

Programación en H&T

Durante el Salón H&T, Pebar contará con la participación de bodegas y grupos de referencia como Marqués de Riscal, Marqués de Velilla, Grupo Varma, Grupo Olarra, Perelada & Chivite, Grupo Piérola, Marqués de Vizhoja, Bodegas Valdemar, La Gitana y Lurton, además de destacadas bodegas rondeñas como Bodega La Melonera y F. Schatz. Asimismo, se presentará el nuevo vino de Bodegas Marqués de Riscal, el Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas. El stand ofrecerá también degustaciones de productos malagueños.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el martes 3 de febrero a las 13:00 horas, con un encuentro dedicado a los vinos y productos de Ronda, en el que se presentarán las novedades de Bodegas F. Schatz y Bodega La Melonera, acompañado de una degustación de productos ibéricos de Dehesa Monteros.

Asimismo, los días 2 y 3 de febrero, de 17:00 a 18:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de Gin Macaronesian, Triana Spritz de Bodegas Hidalgo La Gitana y Coppa Cocktails.

También el 2 y el 3 de febrero, a las 14.30 horas en el primer caso y a las 15.00 horas en el segundo, Pebar ofrecerá demostraciones gastronómicas y showcookings dirigidos por el Chef Carlos Caballero, embajador de Pilsa Educa.

Reconocimientos a la excelencia

La trayectoria de Pebar en los últimos años ha estado marcada por el reconocimiento a la calidad de los vinos que distribuye. En el Salón H&T 2023, la compañía fue distinguida en las categorías de vino tinto joven y vino tinto con crianza, gracias al reconocimiento otorgado a Botijo Rojo 2021, de Bodegas Frontonio, y a Marqués de Vargas Gran Reserva 2015, de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas.

Este reconocimiento continuó en 2024, cuando los vinos distribuidos por Pebar volvieron a destacar en distintas categorías del certamen, con especial mención a Hermanos Lurton Cuesta de Oro 2022, un blanco fermentado y criado en barrica elaborado por Bodega El Albar Lurton, así como a un rosado de Bodega Marqués de Vargas, el Conde de San Cristóbal “Flamingo Rosé”, que fue reconocido como uno de los mejores de su categoría.

En 2025, la calidad de su portfolio volvió a ser avalada con nuevas distinciones, en este caso para un blanco fermentado, Lagar de Proventus Alvarinho Sobre Lías, de Bodega Tresmano; un tinto roble, Villa Salceda “La Rellanilla”, de Bodega Viña Salceda y un tinto con crianza, Balcón de Pilatos, de Bodega Valdemar, confirmando la solidez y diversidad de la selección que Pebar ofrece al sector hostelero.