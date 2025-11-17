OBRAMAT se afianza en Andalucía como el socio preferido del profesional en un sector que crece por encima del PIB nacional

Así, en este marco, OBRAMAT presenta los resultados del Estudio Demoscópico sobre el Sector de la Reforma y la Construcción en España, elaborado por AEI Xperience en septiembre de 2025. Los datos reflejan no solo el reconocimiento de OBRAMAT entre los expertos del sector, sino también su papel como aliado estratégico en la transformación y modernización de la construcción en nuestro país, aportando soluciones innovadoras, formación continua y servicios diseñados para facilitar la labor de los profesionales.

9 de cada 10 clientes andaluces recomendaría OBRAMAT a otros profesionales

Según datos que se desprenden del estudio, OBRAMAT consolida su liderazgo como una de las marcas más reconocidas del canal profesional de la construcción y la reforma en Andalucía. Así, OBRAMAT alcanza un 79% de notoriedad total entre los profesionales del sector andaluces, de los cuales un 23,6% son clientes habituales, un 30% compra ocasionalmente y un 25,5% la conoce, aunque no compra de forma regular.

Este nivel de reconocimiento sitúa a OBRAMAT como una de las marcas más valoradas del sector profesional, con una presencia consolidada en el mercado y una percepción muy positiva entre sus clientes.

Entre quienes conocen a los almacenes, uno de cada cinco realiza compras semanalmente, y el 76% prefiere la experiencia de compra presencial, un dato que refuerza la importancia del contacto directo con el producto, la atención personalizada y la rapidez logística que ofrece OBRAMAT en sus almacenes andaluces.

En cuanto a la satisfacción, los resultados también son contundentes: casi el 85% de los clientes valora su experiencia como buena o excelente, y el 89% recomendaría OBRAMAT a otros profesionales, lo que refleja un índice de prescripción excepcionalmente alto.

Los principales factores que impulsan la confianza en OBRAMAT son sus precios, las oportunidades de formación y la disponibilidad de stock, tres pilares que refuerzan su compromiso con el profesional de la construcción.

Colaboración como herramienta de éxito

OBRAMAT reconoce y valora profundamente a todos los profesionales que forman parte del sector de la construcción y la reforma, con los que ha cultivado relaciones sólidas a lo largo de casi 20 años a través de sus 38 almacenes en España y Portugal. El diálogo fluido y la comprensión profunda entre la compañía, sus colaboradores y sus clientes es fundamental: el entendimiento mutuo, hablando en el mismo idioma, es la base de este éxito compartido.

OBRAMAT, mediante la inversión de más de 500 millones de euros desde 2006 – año en que inauguró su primer almacén en Alcalá de Guadaira – impulsa los territorios en los que opera. Este impacto positivo se produce además a través de una doble vertiente:

● En primer lugar, a través de la creación de empleo: la compañía suma más de 7.000 colaboradores entre sus almacenes y oficinas, ofreciendo oportunidades laborales estables y de calidad en los distintos territorios en toda España y Portugal, más de 1.070 de estos en Andalucía, la tercera comunidad con mayor número de personas empleadas. Estos colaboradores reciben más de 30 horas de formación específica tanto al comienzo de su etapa en la compañía como de manera continuada en el tiempo, lo que les permite adquirir nuevas habilidades y estar al día con las últimas tendencias del sector, para poder ofrecer el mejor servicio a los clientes.

● Por otra parte, la compañía se enorgullece además de ser motor para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales y locales, fomentando la creación de estructuras empresariales sólidas y sostenibles en cada región. Así, seis almacenes andaluces de OBRAMAT cuentan con más de un 50% de productos de origen nacional y trabajan estrechamente con proveedores locales andaluces. Porque no se trata solo de ofrecer los mejores materiales a clientes y colaboradores, sino de contribuir de manera positiva en la economía local de los lugares donde opera.

Un sector esencial para la economía de nuestro país

El sector de la construcción en España continúa siendo un pilar esencial de la economía, con previsiones que indican un crecimiento superior al 4% en 2025(*), superando el ritmo estimado del PIB nacional (2,9%). Este avance responde al fuerte empuje de la obra nueva y la

rehabilitación, cuyo dinamismo refleja tanto la demanda acumulada como los efectos de los programas de estímulo dirigidos al sector.

El mercado de reformas también experimenta un crecimiento sostenido: en 2025 se estima la realización de 1,85 millones de intervenciones, lo que supone un incremento del 1,6 % anual, con un gasto medio por hogar en materiales de aproximadamente 1.261€ (**). Esta renovación de viviendas responde no solo a necesidades estéticas o de confort, sino a una reevaluación del espacio habitable con un enfoque creciente en eficiencia energética y soluciones de diseño moderno.

En cuanto a los espacios de reforma preferidos, los baños continúan siendo el primer foco de actuación, seguidos de la cocina. El momento es de oportunidad para el canal de materiales y distribución profesional, que debe estar preparado para acompañar esta demanda con productos, servicios logísticos y asesoramiento que permitan aprovechar al máximo el crecimiento previsto del sector para finales de 2025 y principios de 2026.

Sin embargo, el sector también se enfrenta a retos estructurales importantes, como la valoración por parte de la sociedad (el 68% de los profesionales andaluces considera que no se valora lo suficiente), la falta de mano de obra cualificada (el 47% de ellos afirma que es el principal obstáculo para hacer crecer su actividad) o la dilación de plazos para permisos y gestiones administrativas.

Aun así, España se mantiene como uno de los mercados más dinámicos de Europa, con un entorno favorable para OBRAMAT, que juega un papel cada vez más relevante.

En este Día Mundial de la Construcción, la compañía quiere expresar su agradecimiento a todos los profesionales de la construcción, socios comerciales, colaboradores y clientes que han confiado en OBRAMAT en Andalucía, comprometidos para seguir avanzando juntos construyendo un mundo mejor.