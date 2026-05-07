Una nueva sentencia reabre el debate sobre la discriminación de las enfermeras en el acceso a puestos directivos

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga muestra su preocupación tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que ha anulado el nombramiento de una enfermera como directora de una Zona Básica de Salud, reabriendo el debate sobre las limitaciones que continúan afectando a la profesión enfermera dentro de la Administración pública.

La resolución judicial cuestiona que una profesional de enfermería, encuadrada actualmente en el subgrupo A2, pueda ocupar determinados puestos directivos, una situación que desde la profesión se considera profundamente injusta y alejada de la realidad asistencial y organizativa del sistema sanitario.

Una discriminación histórica

Desde la enfermería se lleva años reclamando la actualización de una clasificación profesional que no se corresponde con la formación, competencias y responsabilidad que asumen las enfermeras y enfermeros dentro del sistema sanitario.

El actual encuadre en el grupo A2 continúa generando limitaciones en el acceso a determinados puestos de gestión y dirección, a pesar de que numerosos profesionales de enfermería desempeñan desde hace años funciones de alta responsabilidad en hospitales, centros de salud, residencias o administraciones sanitarias.

“No se puede seguir cuestionando la capacidad de liderazgo de la enfermería”

El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, considera que situaciones como esta evidencian la necesidad urgente de modificar la legislación vigente.

“Resulta incomprensible que, en pleno 2026, se siga cuestionando la capacidad de liderazgo y gestión de las enfermeras. La profesión ha demostrado sobradamente su preparación, experiencia y capacidad para asumir puestos directivos”, señala.

Asimismo, añade que “el acceso a cargos de responsabilidad debe basarse en la formación, las competencias y los méritos profesionales, y no en una clasificación administrativa obsoleta que discrimina a toda una profesión”.

Reclamación de cambios legislativos

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga se respalda la petición realizada por el Consejo General de Enfermería para impulsar cambios legislativos urgentes que permitan acabar con esta situación.

La institución considera imprescindible avanzar hacia un modelo más justo y adaptado a la realidad actual del sistema sanitario, donde las enfermeras puedan acceder a puestos de gestión y dirección en igualdad de condiciones.

Una profesión esencial para el sistema sanitario

La enfermería desempeña un papel estratégico dentro del sistema sanitario, tanto en el ámbito asistencial como en la gestión, la docencia, la investigación y la salud pública.

Por ello, desde el Colegio se insiste en que limitar el acceso de las enfermeras a puestos directivos supone no solo una discriminación profesional, sino también una pérdida de talento y capacidad para el propio sistema sanitario.

“Hablar de liderazgo enfermero no debería generar debate en 2026. Lo verdaderamente preocupante es que todavía haya que seguir defendiendo algo que la práctica diaria demuestra constantemente”, concluye Carrasco.