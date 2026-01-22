Unos robots humanoides reciben a los visitantes del estand de Torrox en Fitur

Unos robots humanoides reciben al visitante con información turística en el estand del municipio malagueño de Torrox en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

El Ayuntamiento de Torrox se alía así con las nuevas tecnologías para ofrecer una promoción turística de primer nivel bajo el lema "Siente el paraíso" y con la bandera del "Mejor Clima de Europa".

La presencia de este municipio de la comarca de la Axarquía malagueña en Fitur se mantiene, de esta forma, en el marco de una estrategia de promoción previamente planificada, centrada principalmente en el ámbito profesional y expositivo.

Según señalan en un comunicado, el Consistorio torroxeño también lleva a la feria material turístico con su marca como paraguas, calcetines, gorras, abanicos, alfileres, pisacorbatas, bolígrafos o libretas, entre otros artículos, además de productos típicos de la tierra como vino, aceite, frutas y verduras.

Durante los días de Fitur la actividad en su estand propio, situado dentro del pabellón 7, se centra en la promoción profesional y la atención al público.