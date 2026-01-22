FITUR

Unos robots humanoides reciben a los visitantes del estand de Torrox en Fitur

El Ayuntamiento se alía con las nuevas tecnologías para ofrecer una promoción turística de primer nivel bajo el lema "Siente el paraíso"

Redacción

Málaga |

Robots de Torrox

Unos robots humanoides reciben al visitante con información turística en el estand del municipio malagueño de Torrox en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

El Ayuntamiento de Torrox se alía así con las nuevas tecnologías para ofrecer una promoción turística de primer nivel bajo el lema "Siente el paraíso" y con la bandera del "Mejor Clima de Europa".

La presencia de este municipio de la comarca de la Axarquía malagueña en Fitur se mantiene, de esta forma, en el marco de una estrategia de promoción previamente planificada, centrada principalmente en el ámbito profesional y expositivo.

Según señalan en un comunicado, el Consistorio torroxeño también lleva a la feria material turístico con su marca como paraguas, calcetines, gorras, abanicos, alfileres, pisacorbatas, bolígrafos o libretas, entre otros artículos, además de productos típicos de la tierra como vino, aceite, frutas y verduras.

Durante los días de Fitur la actividad en su estand propio, situado dentro del pabellón 7, se centra en la promoción profesional y la atención al público.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer