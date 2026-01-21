FITUR arranca marcado por la cancelación de numerosas actividades tras el accidente ferroviario de Adamuz

Marcada por los tristes acontecimientos del accidente ferroviario ocurrido en el término cordobés de Adamuz, la Feria Internacional de Turismo (FITUR) desarrollará sus actividades profesionales pero con la suspensión de numerosos actos institucionales que estaban programados tiempo atrás. Por ello, numerosos representantes de distintas administraciones locales y regionales, han cancelado su participación en la sede de IFEMA mientras que unos pocos sí han acudido in situ a las instalaciones madrileñas. Entre otros, hemos podido hablar con Antonio Díaz, director gerente de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, quien nos ha descrito el ambiente que se vive en la cita así como los objetivos que se han marcado desde su organismo para la ocasión.