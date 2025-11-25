Navidad a la italiana en la Costa del Sol la propuesta de Florentine y Cielo by Florentin

Una Navidad “alla italiana”
Florentine presenta un menú navideño exclusivo que combina tradición italiana y productos de temporada. La propuesta arranca con un aperitivo de bienvenida acompañado de prosecco o cóctel navideño, seguido de antipasti como tartar de atún rojo con aguacate y aliño de chile, jengibre y limón. Entre los platos principales destacan los tagliatelle con mantequilla de trufa y trufa negra rallada, el pulpo a la brasa Josper con mojo rojo y patatas baby, y el solomillo de ternera gallega con verduras de temporada y reducción de vino tinto. La comida concluye con una delicada panna cotta de pistacho, servida con café o digestivo.
Entretainment NYE 2025: una noche para recordar
Para despedir el año, Florentine y Cielo by Florentine presentan Entertainment NYE 2025, una selecta experiencia que combina alta gastro nomía y espectáculo en vivo en un entorno incomparable. una noche pensada para vivir, brindar y bailar, al más puro estilo Florentine.