Navidad a la italiana en la Costa del Sol la propuesta de Florentine y Cielo by Florentin

Florentine y su icónico rooftop, Cielo by Florentine, se convierten estas fiestas en el escenario ideal para celebrar la Navidad y la Nochevieja en el corazón de la Costa del Sol, Marbella. Dos espacios, una misma alma italiana, donde la gastronomía, la música y el ambiente festivo se combinan para crear momentos inolvidable.

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastronomia
Una Navidad “alla italiana”

Florentine presenta un menú navideño exclusivo que combina tradición italiana y productos de temporada. La propuesta arranca con un aperitivo de bienvenida acompañado de prosecco o cóctel navideño, seguido de antipasti como tartar de atún rojo con aguacate y aliño de chile, jengibre y limón. Entre los platos principales destacan los tagliatelle con mantequilla de trufa y trufa negra rallada, el pulpo a la brasa Josper con mojo rojo y patatas baby, y el solomillo de ternera gallega con verduras de temporada y reducción de vino tinto. La comida concluye con una delicada panna cotta de pistacho, servida con café o digestivo.

Entretainment NYE 2025: una noche para recordar

Para despedir el año, Florentine y Cielo by Florentine presentan Entertainment NYE 2025, una selecta experiencia que combina alta gastro nomía y espectáculo en vivo en un entorno incomparable. una noche pensada para vivir, brindar y bailar, al más puro estilo Florentine.

