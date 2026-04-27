Nace la Fundación Jamena para impulsar la innovación en los oficios del sector de la construcción

El proyecto, que ya ha iniciado su tramitación jurídica y solicitud de registro, nace como respuesta a una doble realidad: por un lado, la necesidad de ofrecer oportunidades reales a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral y, por otro, la creciente falta de mano de obra cualificada en un sector que se ha consolidado como una de las principales industrias de la Costa del Sol.

Formación, empleo y recuperación de oficios

La Fundación Jamena (primera entidad de estas características puesta en marcha por una constructora de villas de lujo a nivel nacional) desarrollará programas formativos gratuitos en disciplinas como albañilería, carpintería, electricidad, jardinería y otros oficios vinculados a la construcción, con un enfoque práctico y orientado a la empleabilidad. El objetivo es formar a nuevos profesionales capaces de integrarse en un sector que, especialmente en el segmento de alta calidad, exige cada vez mayores niveles de especialización, precisión técnica y excelencia en la ejecución.

La innovación en los tradicionales oficios del sector de la construcción a través de la cultura, la investigación y la tecnología serán los pilares fundamentales de esta nueva entidad que surge de la compañía constructora.

En este contexto, la iniciativa busca también recuperar y poner en valor oficios tradicionales que han ido perdiendo relevo generacional en los últimos años. Profesiones como la carpintería, la albañilería o los trabajos artesanales vinculados a la construcción vuelven a ser clave en el desarrollo de viviendas de alto nivel, donde el cuidado del detalle y la ejecución milimétrica son determinantes.

Una iniciativa alineada con la historia y los valores de la compañía

La puesta en marcha de la Fundación Jamena se enmarca en la nueva etapa de la compañía, liderada por su CEO, José Andrés Mena, en la que, junto al crecimiento empresarial y la consolidación de nuevos proyectos, se refuerza el compromiso con las personas, el entorno y la sociedad.

“Fuimos pioneros en la construcción de villas de alta gama en la Costa del Sol y queremos serlo también en nuestra forma de devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado. Esta fundación nace con la vocación de ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan y de poner en valor oficios que son esenciales para el desarrollo de nuestro sector”, explica José Andrés Mena.

El CEO ha querido destacar además el componente personal que impulsa esta iniciativa: “Mi padre (Salvador Mena) comenzó trabajando en el campo y como pastor y encontró en la construcción una oportunidad para salir adelante. Gracias al esfuerzo, la dedicación y el trabajo diario, logró construir una empresa que hoy es un referente en todo el país y que además da empleo directo a más de 200 personas. Ese es el mensaje que queremos trasladar a los jóvenes: que este sector ofrece oportunidades reales de crecimiento profesional y personal si se apuesta por la formación y el compromiso”.

Una industria en crecimiento que demanda talento

El impulso de esta fundación responde al crecimiento sostenido del sector residencial en la Costa del Sol, que ha evolucionado hasta convertirse en una industria generadora de riqueza y empleo estable durante todo el año.

La construcción de viviendas de alta calidad requiere perfiles altamente cualificados, capaces de desarrollar trabajos con un elevado componente técnico y artesanal. Sin embargo, la falta de relevo generacional en estos oficios se ha convertido en uno de los principales retos del sector.