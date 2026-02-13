El Museo del Automóvil y la Moda celebra sus 15 años en Málaga con un documental conmemorativo y nuevos proyectos culturales

El Museo del Automóvil y la Moda (MAM) ha presentado hoy en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga sus principales hitos en torno al presente y el futuro del proyecto museístico, enmarcados en el 15º aniversario de su llegada a la capital malagueña. Un acto que ha servido para repasar la trayectoria del museo, presentar nuevos proyectos culturales y tecnológicos, y reafirmar su compromiso con la ciudad y con el futuro de la cultura.

La presentación ha contado con la presencia de la concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González; y Guillermo Salcedo, fundador y director creativo de Tenkū Studio. Una rueda de prensa que ha servido para poner en valor la evolución del MAM como espacio cultural, innovador y comprometido con la ciudad.

La concejala del Área del Cultura y Patrimonio Histórico ha querido felicitar personalmente, y en nombre del Ayuntamiento de Málaga, al Museo del Automóvil y la Moda por sus 15 años de trayectoria cultural y, al mismo tiempo, ha manifestado “nuestro agradecimiento a la familia Magalhães”.

Al mismo tiempo, la representante del ramo ha querido destacar la “magnífica alianza que comenzó en 2010 entre el Consistorio y la propia colección”. Si siempre tenemos una ocasión estupenda para visitar el edificio de Tabacalera y disfrutar de esa gran colección de coches clásicos y piezas de moda, ahora dan un paso más y ofrecerán nuevos proyectos con grandes artistas malagueños”.

“Desde el Área de Cultura, el Ayuntamiento de Málaga sigue tendiendo la mano a que el MAM siga creciendo”, ha confirmado Mariana Pineda.

Las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, Elvira Carrera y Mar González, han repasado la trayectoria del museo desde su apertura en 2010, recordando sus orígenes como institución esencialmente analógica y su progresiva transformación hacia un museo del siglo XXI. Ambas han coincidido en señalar que “la innovación tecnológica no sustituye al patrimonio, sino que lo amplifica, lo hace más accesible y permite nuevas formas de relato y de experiencia cultural”.

‘MAM, 15 años de historia’

Uno de los momentos más relevantes de la rueda de prensa ha sido la presentación del teaser del documental conmemorativo ‘MAM, 15 años de historia’, una pieza audiovisual que recorre la trayectoria del museo desde una mirada profundamente humana y colectiva. El documental da voz a representantes del tejido empresarial, cultural, político y social de Málaga que han tenido y tienen una estrecha relación con el Museo del Automóvil y la Moda, entre ellos el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, así como miembros de la familia Magalhães, el equipo fundador, el equipo actual del museo y distintos agentes culturales de la ciudad.

Se trata de un relato coral que pone el foco no sólo en la evolución del museo como institución, sino también en su impacto en la vida cultural de Málaga y en el vínculo emocional construido con la ciudad a lo largo de estos quince años.

En el marco de esta conmemoración, el MAM ha anunciado también la presentación de un nuevo libro de su colección, una publicación que recoge de forma exhaustiva y cuidada las piezas que conforman el museo.

Concebido con un alto rigor artístico y editorial, esta publicación propone un recorrido por la historia del automóvil y la moda como reflejo de la evolución social y cultural de la humanidad. El libro del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estará disponible muy próximamente en la tienda del espacio museístico, ampliando la experiencia del visitante más allá de las salas de exposición.

El MAM, a la vanguardia de la tecnología

En este contexto, el MAM ha presentado uno de los proyectos más innovadores de su historia reciente: un vídeo inmersivo pionero en el ámbito museístico, realizado por Guillermo Salcedo, fundador y director creativo de Tenkū Studio.

La pieza combina vuelos con drones FPV de pequeño formato, plano secuencia real, efectos visuales en 3D e inteligencia artificial, dando lugar a un nuevo lenguaje audiovisual aplicado a la comunicación cultural. El proyecto propone una experiencia inmersiva que recorre el museo desde dentro, integrando personas, piezas y contexto histórico, y situando al MAM a la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la cultura.

Compromiso con Málaga

Las codirectoras del espacio museístico ha querido también hablar en nombre de João Magalhães, hijo del fundador del MAM y miembro de la familia propietaria de la colección actualmente, que no ha podido estar presente ante la prensa para anunciar uno de los proyectos más ambiciosos en la vida del Museo.

Mar González y Elvira Carrera han querido poner el acento en el significado de este aniversario como punto de inflexión. Y, por ello, han destacado la voluntad de la familia de garantizar la continuidad y el crecimiento del proyecto, así como su objetivo de seguir estrechando lazos con Málaga, “ciudad que acoge una colección única a nivel internacional”.

Para ello, han remarcado que este 15º aniversario representa “un momento clave para mirar al pasado con orgullo y al futuro con responsabilidad”, reiterando el compromiso de la familia con Málaga.

Como anuncio de futuro, las codirectoras del MAM han adelantado el avance de la transición hacia la fundación Magalhães, “un paso que reforzará su carácter de institución cultural al servicio de la sociedad, garantizando la conservación, el estudio y la proyección de la colección, así como su permanencia en Málaga”.

El acto ha concluido con un mensaje de agradecimiento y compromiso con la ciudad, reafirmando la voluntad del Museo del Automóvil y la Moda de seguir creciendo junto a Málaga, contribuyendo activamente a su identidad cultural y apostando por una cultura que conecta memoria, innovación y futuro.