Musa Málaga presenta por primera vez en Málaga La obra de Antonio Schiavano

La exposición propone al público malagueño adentrarse en un universo artístico en el que fotografía, materia, pintura y reflexión sobre la identidad se encuentran para cuestionar la forma en que percibimos las imágenes, los cuerpos y la propia realidad. La inauguración tendrá lugar el viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas y contará con una entrevista en directo con el artista, seguida de un encuentro con los asistentes y un cóctel de bienvenida.

El título de la exposición nace de una pregunta: ¿lo que vemos corresponde realmente a la realidad o es simplemente una posible interpretación de ella? La veracidad no coincide necesariamente con la verdad. Se refiere más bien a aquello que parece

creíble y reconocible a nuestros ojos, pero que puede estar condicionado por la percepción, la memoria y los modelos a través de los cuales estamos acostumbrados a observar el mundo.

A través de la Fotomorfia, término acuñado por el propio artista para definir su lenguaje artístico, Schiavano cuestiona precisamente la fiabilidad de lo visible. La fotografía constituye el punto de partida de un proceso de transformación física y conceptual.

El artista interviene manualmente sobre la imagen utilizando óleos, colores, pinturas, yeso, disolventes y materiales abrasivos. La superficie es erosionada, estratificada y reconstruida, dando lugar a obras únicas, suspendidas entre la fotografía, la pintura y la materia.

La imagen pierde así su función puramente representativa: ya no reproduce la realidad, sino que la cuestiona. Aquello que se borra, se hiere o se oculta puede revelar algo que la imagen perfecta no consigue mostrar. Tras una larga trayectoria en la fotografía publicitaria, Schiavano ha orientado su investigación artística hacia los temas de la identidad, la belleza, la percepción del cuerpo y la relación entre

apariencia y esencia.

En los proyectos “The Beauty and the Bane” y “Oltre la Pelle”, la alteración de la imagen se convierte en una herramienta para superar la superficie y sacar a la luz aquello que normalmente permanece invisible.“Veracidad de lo visible: la Fotomorfia” invita, por tanto, al espectador a dudar de la primera impresión y a preguntarse no solo qué está viendo, sino hasta qué punto puede confiar en aquello que ve.

De la fotografía comercial al lenguaje artístico

La trayectoria de Schiavano está profundamente vinculada a la imagen. Después de una extensa experiencia profesional en la fotografía comercial y publicitaria, trabajando con importantes marcas de los sectores de la moda, la cosmética y el still-life, el artista emprendió una investigación personal que le llevó a superar los límites de la fotografía tradicional. La exposición de Málaga llega después de diversas participaciones y proyectos expositivos desarrollados en Italia y en el ámbito internacional. Entre ellos se encuentran Milano Art Week,