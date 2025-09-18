La multinacional Winterhalter inaugura en Málaga su nueva sede, con una inversión de 15 millones de euros

La empresa familiar, creada hace 75 años en Alemania, es líder en soluciones de lavado industrial y cuenta en la actualidad con 50 delegaciones repartidas por todo el mundo. La de Málaga, Winterhalter Ibérica, fue creada hace 23 años.

La nueva sede, en el distrito de Churriana, cuenta con 15.000 metros cuadrados de superficie; de ellos, 500 m² se destinan a oficinas, y 3.000 m² a almacén para maquinaria industrial; cuenta además con zonas amplias de aparcamiento.

La delegación de Winterhalter en España y Portugal, hasta ahora centrada en la actividad comercial y de servicio técnico, evolucionará hacia un centro de innovación tecnológica (I+D+I). El objetivo de la compañía es atraer y desarrollar talento local en el ámbito tecnológico, e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo cualificados en la región.

A la inauguración han asistido además de directivos de la compañía, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y delegados territoriales de la Junta de Andalucía.