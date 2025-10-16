Con el talento y la diversidad creativa de Málaga de Moda

La moda malagueña deslumbra en SIMA 41

El puerto de Sevilla se convirtió esta tarde en el mejor escaparate del talento malagueño con los dos desfiles organizados por Málaga de Moda. En el marco de la 24ª Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), las firmas Essencial by EM, Tricotrá, Ana Lanas, Shamat, Maumar Couture y Bvmpers presentaron sus propuestas en una pasarela que combinó artesanía, innovación y sostenibilidad, reafirmando el excelente momento que atraviesa el sector en la provincia.

Isabel Naranjo

Malaga |

Moda
El programa “Málaga de Moda” tiene como objetivo fortalecer el tejido empresarial y dar visibilidad al trabajo de diseñadores, talleres, artesanos y fabricantes que mantienen viva la tradición textil andaluza mientras incorporan nuevas tecnologías, procesos sostenibles y una identidad contemporánea. Con más de 500 empresas vinculadas a la moda, Málaga se posiciona como la principal referencia del sur de España y la cuarta provincia a nivel nacional en empleo dentro del sector, consolidando un ecosistema creativo que genera valor y proyección internacional.

