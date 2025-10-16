La moda malagueña deslumbra en SIMA 41

El programa “Málaga de Moda” tiene como objetivo fortalecer el tejido empresarial y dar visibilidad al trabajo de diseñadores, talleres, artesanos y fabricantes que mantienen viva la tradición textil andaluza mientras incorporan nuevas tecnologías, procesos sostenibles y una identidad contemporánea. Con más de 500 empresas vinculadas a la moda, Málaga se posiciona como la principal referencia del sur de España y la cuarta provincia a nivel nacional en empleo dentro del sector, consolidando un ecosistema creativo que genera valor y proyección internacional.