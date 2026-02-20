La moda malagueña se abre paso en Nueva York de la mano de Málaga de Moda

Más de 500 empresas respaldando esta marca de territorio, el desfile ha servido para validar la madurez de un tejido empresarial que busca fortalecer el arraigo de la producción en la provincia. Al término de la jornada, el reconocimiento obtenido en los muelles del Hudson confirma que Málaga ha roto las barreras de la territorialidad. La marca ‘Málaga de Moda’ regresa de la Semana de la Moda de Nueva York demostrando que la industria textil de la provincia no solo exporta diseño, sino una potencia económica con ambición global