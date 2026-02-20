Entrevista con María del Mar Vallejo, fundadora de Marlacoco

La moda malagueña se abre paso en Nueva York de la mano de Málaga de Moda

En esta entrevista conocemos la trayectoria de la marca malagueña Marlacoco tras haber desfilado en la NY Fashion Week de la mano de Málaga de Moda.

Isabel Naranjo

Malaga |

Más de 500 empresas respaldando esta marca de territorio, el desfile ha servido para validar la madurez de un tejido empresarial que busca fortalecer el arraigo de la producción en la provincia. Al término de la jornada, el reconocimiento obtenido en los muelles del Hudson confirma que Málaga ha roto las barreras de la territorialidad. La marca ‘Málaga de Moda’ regresa de la Semana de la Moda de Nueva York demostrando que la industria textil de la provincia no solo exporta diseño, sino una potencia económica con ambición global

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer