Miranza, comprometido con la salud ocular de los fisioterapeutas andaluces

El presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA), Miguel Ángel Lérida Ortega, y el director territorial de Clínica Miranza en Andalucía, Jonás Morais D’Almeida, han mantenido un encuentro institucional en el que han ratificado el acuerdo de colaboración existente entre ambas entidades.

Este acuerdo tiene como objetivo ofrecer beneficios exclusivos a los fisioterapeutas colegiados en Andalucía, facilitando su acceso a servicios especializados en salud ocular en condiciones ventajosas.

En concreto, el convenio contempla un descuento del 10% para los colegiados del ICPFA en una amplia cartera de servicios de oftalmología, incluyendo pruebas diagnósticas y cirugías de córnea, cataratas, presbicia, cirugía refractiva, retina, glaucoma, oftalmología pediátrica, estrabismo, oculoplastia y tratamientos de estética ocular. Estas condiciones se aplicarán en todas las clínicas del grupo Miranza en Andalucía –Jerez, Algeciras, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga–, garantizando igualdad de acceso independientemente del lugar de residencia o ejercicio profesional.

Asimismo, el acuerdo incluye ventajas adicionales como el acceso preferente a los servicios de la compañía y la posibilidad de financiación de los tratamientos mediante pago fraccionado.

Por su parte, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía se compromete a dar difusión a este acuerdo entre sus colegiados a través de sus diferentes canales de comunicación, como la revista Fisioterapia Andaluza, su portal web y publicaciones informativas, reforzando así la visibilidad de los servicios ofrecidos.

Ambas entidades han destacado la importancia de este tipo de alianzas estratégicas, que contribuyen a mejorar el bienestar de los profesionales sanitarios y fomentan el acceso a servicios de salud de alta calidad. Asimismo, el convenio establece un marco de colaboración estable, con renovación automática anual, que permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas en beneficio del colectivo.

Con este acuerdo, el ICPFA y Miranza refuerzan su compromiso con la mejora continua de los servicios dirigidos a los fisioterapeutas andaluces, apostando por la cooperación entre instituciones para ofrecer un valor añadido a sus colegiados.