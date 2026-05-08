Miguel Torres acompaña a Miguel Bellido en la apertura de su primera tienda

Miguel Bellido presentó ayer su primera tienda física, escogiendo como emplazamiento para este hito la ciudad de Málaga, llena de vida y de gran tradición artesana. El evento contó, además, con la compañía de Miguel Torres, muy querido en la ciudad tras su paso por el Málaga Club de Fútbol y gran amante de la moda. El exfutbolista lució una cuidada selección de prendas y accesorios de Miguel Bellido, poniendo el broche de oro a una velada única.

Durante el encuentro, los invitados se sumergieron en el universo de moda y accesorios que caracteriza a la firma y ha marcado todas y cada una de sus piezas desde su fundación en el año 1950. El nuevo establecimiento ubicado en pleno centro histórico de Málaga en la calle Especería, 5 bis, ha sido diseñado bajo un concepto minimalista y sofisticado, donde la combinación de materiales clásicos y contemporáneos buscan destacar cada una de las piezas de moda y accesorios de la nueva colección de Miguel Bellido.

Esta apertura rinde homenaje a la trayectoria de más de cinco décadas de la firma y marca el punto de partida de un ambicioso plan estratégico de expansión que contempla la apertura de 19 tiendas a nivel nacional. En palabras de Félix Bellido, presidente y CEO de la firma: “Esta estrategia busca consolidar la posición de Miguel Bellido en el territorio nacional mientras se valoran futuras oportunidades de crecimiento internacional”.

La inauguración sirvió también como escaparate para la nueva colección Primavera-Verano 2026, que integra nuevas líneas de producto con el objetivo de consolidarse en la mente del consumidor como una marca, no solo de accesorios, sino también de moda masculina. En esta colección destacan las piezas B-CONFORT, adaptadas a la vida del hombre actual y diseñadas para acompañar el ritmo del día con una construcción ligera y flexible. Elaboradas con tejidos técnicos seleccionados por su adaptabilidad y resistencia, el resultado son prendas versátiles que combinan innovación textil y diseño preciso.

Con la llegada del buen tiempo, también pueden encontrarse en este espacio piezas de fibras naturales, como el lino, que destacan por su ligereza y frescura. Su diseño está pensado para favorecer y realzar la silueta de quien las lleve, dando lugar a diseños elegantes y versátiles. No pueden faltar tampoco las piezas de marroquinería, cinturones y accesorios de viaje, que son el corazón de Miguel Bellido y el epítome de su savoir-faire. Elaboradas con pieles naturales de primera calidad, que han sido seleccionadas por su textura, resistencia y elegancia, cada pieza refleja la precisión y el cuidado de más de cinco décadas dedicadas al arte del diseño y la pasión por el oficio artesano.

Con esta primera tienda, Miguel Bellido da comienzo a un nuevo capítulo de su historia, reafirmando su compromiso con la excelencia y el cuidado a los detalles. Este espacio consolida su evolución hacia una firma de moda masculina integral y sienta las bases de su nueva estrategia de crecimiento.