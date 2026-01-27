Miguel Sebastián y Álvaro Nadal analizan el impacto socioeconómico de la incertidumbre y las deficiencias políticas

El encuentro está dedicado a analizar y debatir las claves esenciales para comprender el panorama empresarial en un contexto marcado por transformaciones constantes y situaciones de crisis. El acto, organizado por Management Activo y patrocinado por Crédito y Caución, Bankinter y Promálaga | Ciudad de Málaga, se celebrará en el Hotel Vincci Posada del Patio las 13:00 horas.

Bajo el título “Incertidumbre, política y deficiencias: Impacto socioeconómico”, Miguel Sebastián analizará la situación de la economía mundial en 2026 y el impacto de los riesgos geopolíticos. En su intervención, cuestionará si existe una "marcha atrás" climática y evaluará la economía de EE.UU. tras más de un año de Trump-economics. Asimismo, abordará la tibia recuperación de la UE basada en el gasto en Defensa y si el "Plan Draghi" ha perdido vigencia. Respecto a España, señalará que, aunque lidera el crecimiento en la eurozona con un modelo de más calidad, sigue sin abordar problemas estructurales como el déficit público, advirtiendo sobre la "lección francesa". Además, tratará la necesidad de un pacto de Estado para evitar una nueva burbuja inmobiliaria y la urgencia de un modelo turístico más sostenible.

Por su parte, Álvaro Nadal centrará su ponencia en el nuevo (des)orden económico mundial, argumentando que se basa en viejas ideas. Comentará el papel que, a su juicio, debe adoptar la Unión Europea en este nuevo contexto y las perspectivas para la economía española. Entre otros temas de actualidad, Nadal profundizará en el posible regreso de la inflación y en cómo puede afectar la crisis francesa al entorno nacional. Finalmente, recalcará que España se encuentra en un momento crítico para acometer reformas estructurales que impulsen la competitividad.

Tras las exposiciones, se dará paso a las conclusiones y al debate, en el que se tratarán temas como la inteligencia artificial generativa, la ciberseguridad y su impacto en las empresas, la economía y el empleo. Además, los ponentes debatirán sobre los retos y oportunidades del tejido empresarial malagueño.