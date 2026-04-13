MiColchón inaugura en Málaga el mayor centro de descanso de Europa

La compañía malagueña MiColchón, con más de 45 años de trayectoria, ha inaugurado hoy en el Polígono El Viso de la capital malagueña, el espacio MiColchón Sofas & Beds Los Vegas que, con su gran espacio de exposición, se conforma como el mayor centro de descanso de Europa. El encuentro ha contado con una nutrida representación de los agentes económicos y sociales de la ciudad.

En el renovado establecimiento se dan cita las mejores firmas internacionales de descanso, desde colchones y canapés, pasando por camas y almohadas, junto a una cuidada selección de sillones y sofás de calidad premium para los clientes más exigentes, así como para los profesionales del interiorismo o la decoración. Además, el nuevo espacio cuenta con una sección especializada en salud así como en atención a las necesidades de la hotelería y hostelería. Con esta inauguración, son ya 17 las tiendas que conforman el grupo empresarial MiColchón, repartidas entre las provincias de Málaga y Granada, al tiempo que se anuncian nuevas aperturas en Córdoba, Cádiz y Murcia.

MiColchón Sofas & Beds Los Vegas cuenta con un total de 20 empleados, con lo que el grupo empresarial supera la cifra de 60 empleos directos más otros 40 indirectos.

“Para nosotros es un día muy especial. La inauguración de este espacio en Málaga representa no solo el crecimiento de la compañía, sino también la culminación de muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestros clientes. Este centro es el reflejo de nuestra evolución y de nuestra ambición por seguir liderando el sector del descanso en Europa, manteniendo siempre nuestra esencia de cercanía y atención personalizada”, ha explicado Jacobo Guerrero, Director Gerente de MiColchón y uno de los hijos del fundador, Manuel Guerrero, quien hace cerca de 45 años que puso en marcha la primera tienda del grupo en el barrio malagueño de El Palo.

Un hito en el sector del descanso en Europa

Con esta renovación, Mi Colchón da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento, consolidando el centro de El Viso como un espacio único en Europa por su dimensión y especialización. La compañía refuerza así su posicionamiento en un sector en el que la experiencia de cliente, la innovación y el asesoramiento personalizado marcan la diferencia. En sus instalaciones podemos encontrar referentes del descanso de la talla de Tempur, Flex, Hukla, Sealy, Dorwinm Emma, Relax, Harrison Spinks, Nessen o Stressless entre otros.

Este nuevo concepto integra en un mismo entorno soluciones avanzadas de descanso, colchones, bases y sistemas personalizados, junto a una cuidada selección de sofás y sillones premium, generando una propuesta global que trasciende la exposición tradicional para convertirse en un espacio experiencial.

Innovación y el crecimiento

El establecimiento de El Viso ha sido, desde sus orígenes, un punto clave en la trayectoria de MiColchón. En 2016 ya supuso un hito al convertirse en el mayor espacio de descanso de España. Dos años después, en 2018, la compañía amplió su alcance con la incorporación de la línea de sofás y sillones premium, dando un primer paso hacia la integración de categorías. Ahora, una década después, el espacio evoluciona hacia un concepto más ambicioso que refleja la transformación de la propia compañía: de negocio familiar a referente del sector, sin perder la atención personalizada que caracteriza al grupo empresarial desde los orígenes en una clara apuesta por potenciar la “Colchonología”.

La Colchonología

Uno de los pilares fundamentales de la compañía es su apuesta por la “Colchonología”, un enfoque basado en el asesoramiento experto y la personalización del descanso. Frente a modelos de venta masiva, MiColchón defiende la importancia de adaptar cada solución a las necesidades específicas de cada persona, entendiendo el descanso como un elemento clave para la salud y la calidad de vida.

“En MiColchón hemos acuñado el término ‘Colchonología’ como la especialidad que se ocupa del descanso más personalizado y saludable. Garantizar un buen descanso implica garantizar también una mejor atención a nuestra salud. Patologías como la escoliosis, el dolor lumbar, las hernias, discopatías, osteoporosis o artrosis, entre otras, encuentran en el buen descanso un importante alivio. Nuestro objetivo último es ofrecer soluciones completas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas a través del descanso”, ha apuntado Jacobo Guerrero.