Los MGA Gastronomic Awards dan el salto a Andalucía tras el éxito de su primera edición en Málaga

Los MGA Gastronomic Awards presentaron oficialmente su segunda edición, marcada por un importante paso adelante en su trayectoria: La expansión del certamen a toda la comunidad autónoma de Andalucía, tras el éxito alcanzado en su primera edición celebrada en la provincia de Málaga.

El acto de presentación tuvo lugar en El Balneario – Baños del Carmen, y contó con la presencia de representantes institucionales, patrocinadores y colaboradores del proyecto, reafirmando el respaldo público y privado a una iniciativa que une gastronomía, formación, talento emergente e impacto social.

Durante el encuentro participaron Carlos Conde O'Donnell, Teniente Alcalde Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga; Esperanza González, Diputada Delegada de Desarrollo Económico Sostenible y Consejera Delegada de Turismo Costa del Sol; y Carlos García, Delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, quienes han puesto en valor la importancia de proyectos que impulsan el talento, la formación y el desarrollo económico a través de la gastronomía.

Durante la presentación, Marina Casado, Directora de Prensa y Protocolo de los MGA Gastronomic Awards, destacó que “tras la excelente acogida de la primera edición, damos un paso natural hacia Andalucía, con el objetivo de ampliar oportunidades, llegar más jóvenes y seguir utilizando la gastronomía como herramienta de desarrollo profesional y social”.

La organización anunció que la edición 2026 contará con nuevos actos de presentación, ruedas de prensa y encuentros institucionales en distintas provincias andaluzas, con el fin de acercar el proyecto a centros de Formación Profesional, asociaciones y entidades vinculadas al empleo y la hostelería.

Asimismo, se dio a conocer el nuevo formato del certamen, que incluirá semifinales en Cádiz, Granada y Benahavís, mientras que las grandes finales —tanto en la categoría profesional como en la categoría social— se celebrarán en Málaga, reforzando el papel de la ciudad como epicentro del proyecto.

La nueva edición de los MGA Gastronomic Awards cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, el respaldo institucional del Ayuntamiento de Málaga, además del apoyo de empresas colaboradoras como Grupo Rull, BRA, Bayo, Novell, Royal Bliss, El Balneario y otras firmas comprometidas con el desarrollo del sector gastronómico y hostelero.

La edición 2026 mantendrá sus modalidades de cocina y sala dirigidas a alumnado de centros de Formación Profesional, así como su Categoría Social, destinada a personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad, consolidando un modelo que combina excelencia culinaria y compromiso social.

Tras el acto, los asistentes pudieron compartir un encuentro informal y atender a los medios de comunicación, en un ambiente que reflejó el espíritu colaborativo y de crecimiento que define a los MGA Gastronomic Awards.