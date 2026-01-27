Metrovacesa inicia la entrega de viviendas de Serene Atalaya F2 en Estepona tras una inversión de 24,9 millones de euros

Metrovacesa, promotora inmobiliaria con más de cien años de historia, ha iniciado la entrega de viviendas de Serene Atalaya F2, su promoción residencial situada en el municipio de Estepona. El proyecto ha supuesto una inversión total de 24,9 millones de euros y alcanza ya un 96 % de viviendas vendidas, un dato que pone de manifiesto la solidez de la demanda residencial en este enclave de la Costa del Sol.

“El inicio de las entregas de Serene Atalaya F2 supone un hito muy relevante para Metrovacesa en la Costa del Sol. Se trata de una promoción que responde a la elevada demanda de vivienda unifamiliar en entornos consolidados, bien conectados y con una alta calidad residencial, lo que se refleja en el excelente ritmo de ventas registrado”, señala Laura González Sánchez, gerente de Promociones de Andalucía Oriental en Metrovacesa.

Serene Atalaya F2 está compuesta por 50 villas pareadas de tres dormitorios, con superficies construidas a partir de 124 metros cuadrados, que cuentan con jardín privado y la posibilidad de incorporar solárium y sótano, adaptándose así a diferentes necesidades familiares y estilos de vida. Las viviendas han sido concebidas para ofrecer amplitud, funcionalidad y una relación directa con el exterior.

La promoción se integra en un entorno residencial consolidado, junto al Atalaya Golf & Country Club, y destaca por su proximidad a zonas comerciales, equipamientos y playas, así como por sus buenas conexiones con Estepona, Marbella y enclaves clave como Puerto Banús, uno de los principales polos residenciales y turísticos del litoral malagueño.

Las viviendas presentan una orientación oeste, diseñada para aprovechar la luz natural y el clima característico de la Costa del Sol, e incorporan garaje privado y zonas comunes. El proyecto ha sido desarrollado bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con los estándares de calidad y el compromiso medioambiental de Metrovacesa, priorizando el confort térmico y la reducción del consumo energético.

Con el inicio de las entregas de Serene Atalaya F2, Metrovacesa refuerza su posicionamiento en la Costa del Sol, uno de los mercados residenciales más dinámicos del país, tanto por la demanda de vivienda habitual como por el interés de compradores nacionales e internacionales. El elevado nivel de ventas registrado en esta promoción confirma el atractivo de proyectos bien ubicados, con altas calidades y respaldados por una promotora de referencia.

La actividad de Metrovacesa en Andalucía, y especialmente en la provincia de Málaga, se enmarca en una estrategia de crecimiento equilibrado en los principales mercados residenciales del país, combinando promociones en grandes áreas urbanas con desarrollos en zonas de alto valor turístico y residencial.