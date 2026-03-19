El Mercado Urbano del Soho celebra este domingo una nueva edición

El evento reunirá a más de medio centenar de iniciativas locales de artesanía, diseño y creación independiente en pleno barrio del Soho, consolidado como uno de los principales espacios de visibilidad para el talento creativo en la ciudad.

Detrás de cada puesto hay mucho más que un producto. Hay historias de emprendimiento, de reinvención profesional y de búsqueda de un modelo de vida más sostenible, en el que el tiempo, los procesos y el cuidado por los detalles vuelven a tener valor.

El mercado ofrece así una alternativa al consumo convencional, basada en piezas hechas a mano y producciones limitadas, donde el público no solo compra, sino que conecta directamente con quien crea.

En un contexto en el que el emprendimiento femenino sigue creciendo, este tipo de eventos se convierten en una plataforma clave para dar visibilidad y apoyo a proyectos que, en muchos casos, nacen desde lo local pero con una fuerte identidad propia.

Ubicado en el Soho, conocido como el barrio de las artes de Málaga, el Mercado Urbano del Soho contribuye a dinamizar la zona con una propuesta que combina cultura, diseño y consumo responsable, abierta a todos los públicos.

Además, contará con las parcelas solidarias:

1/🐕 Proyecto Berta: Se podrá contribuir a su noble labor de rescate y rehabilitación de podencos provenientes del mundo de la caza, brindándoles una oportunidad de vida mejor.

2/🤝🏻 ONG Intermón Oxfam: Ofrecerán productos de comercio justo para mostrar una perspectiva alternativa sobre la economía y promover un consumo responsable.

🔘📚 Y con la Asociación Literaria “Generación del 22” que, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Soho, difundirán y darán visibilidad al talento literario malagueño.

¿Cuándo y dónde?

📅 domingo 22 de marzo

🗺 C/ Tomás Heredia (Barrio del Soho, Málaga)

📍 https://goo.gl/maps/CrsgQ1f3qcqHiXwA9

📌 Encuéntralo en Google Maps como “Mercado Urbano del Soho”

⌚ de 11:00 a 19:00 h