Lunes 23 de Marzo a las 19horas en el Palacio de Congresos

Un Mentes Expertas de Emilio Duró, en Málaga

Este lunes 23 de Marzo, Emilio Duró ofrecerá la conferencia "No vale rendirse". Un día después, Gustavo Zerbino estará en Marbella para hablar de la "Gestión de la Adversidad".

Isabel Naranjo

Malaga |

Emilio Duró, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE).

Socio fundador de ITER Consultores, miembro de varios Consejos de Administración y ex directivo de diferentes Organizaciones. Desde hace más de 30 años trabaja como consultor, asesor y formador en las primeras empresas del país.

Aterriza el 23 de marzo a las 19 horas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) para exponer su Mentes Expertas “No vale rendirse”. Emilio Duró no viene a contarte que siempre debes ser feliz, sino que tenemos dos vidas “Y la segunda empieza cuando te das cuenta que has perdido la primera”.

Apta para todos los públicos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer