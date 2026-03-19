Un Mentes Expertas de Emilio Duró, en Málaga

Emilio Duró, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE).

Socio fundador de ITER Consultores, miembro de varios Consejos de Administración y ex directivo de diferentes Organizaciones. Desde hace más de 30 años trabaja como consultor, asesor y formador en las primeras empresas del país.

Aterriza el 23 de marzo a las 19 horas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) para exponer su Mentes Expertas “No vale rendirse”. Emilio Duró no viene a contarte que siempre debes ser feliz, sino que tenemos dos vidas “Y la segunda empieza cuando te das cuenta que has perdido la primera”.

Apta para todos los públicos.