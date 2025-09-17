Marinas de Andalucía pone en marcha un nuevo webinario para promover una navegación más respetuosa con el medio marino

La Asociación de Puerto Deportivos y Turísticos de Andalucía, Marinas de Andalucía, continúa trabajando para impulsar la sostenibilidad en la actividad náutica, no solo desde la gestión portuaria, sino también a través de la formación y la concienciación de sus usuarios.

En este sentido, la asociación pone en marcha un nuevo webinario en virtud del acuerdo de colaboración con la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), que llevará por título “Gestión de avistamiento de cetáceos y tortugas marinas desde embarcaciones recreativas” y estará impartido por la científica Patricia Gutiérrez, miembro del equipo técnico de la FAMM. Esta formación online tendrá lugar el miércoles 1 de octubre a las 10:00 horas.

La sesión ofrecerá recomendaciones útiles para navegar con responsabilidad, abordando cuestiones como la forma para realizar un avistamiento responsable de cetáceos desde embarcaciones de recreo. Se tratarán los protocolos establecidos en el Real Decreto 1727/2007 sobre la normativa de avistamiento, las pautas de actuación en caso de varamiento de cetáceos, y se ofrecerá una introducción a la biología y distribución de las principales especies presentes en el Mediterráneo.

Este webinario forma parte del acuerdo entre ambas entidades para fomentar la sensibilidad ambiental entre los profesionales del sector náutico y medioambiental. Ya se han celebrado otras dos formaciones, una de ellas centrada en la biodiversidad con el título “Biodiversidad Marina en entornos portuarios “; y la otra, enfocada en el papel del navegante denominada “Navegantes recreativos. Actores claves y activos en la conservación marina”, ambas con gran acogida.

El presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón, ha destacado que desde la asociación “estamos convencidos de que los puertos deportivos pueden ser espacios comprometidos con el entorno; y formaciones de este tipo ayudan a trasladar esa visión a todos los que disfrutamos del mar y queremos conservarlo”.

La actividad está especialmente dirigida a gestores de puertos, técnicos ambientales, usuarios náuticos y cualquier persona interesada en integrar buenas prácticas en su día a día a bordo. Pueden formalizar su inscripción aquí.