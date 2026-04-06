Las Mareas Blancas de Andalucía convocan una manifestación por la sanidad pública para este domingo 12 de abril

La protesta se produce en un contexto marcado por los recortes presupuestarios, el avance de las privatizaciones y unas listas de espera que se prolongan durante meses. Frente a esta situación, colectivos sociales, vecinales, sindicales, profesionales sanitarios y entidades de la sociedad civil unen fuerzas para frenar el progresivo deterioro del sistema público de salud en la Comunidad Andaluza.

La manifestación cuenta con el apoyo de más de una veintena de colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de pacientes.

La cita es el 12 de abril a las 12.00 h. en la Plaza de la Marina, recorriendo la Alameda Principal, Paseo del Parque, finalizando en la Plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto.