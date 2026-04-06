Sanidad

Las Mareas Blancas de Andalucía convocan una manifestación por la sanidad pública para este domingo 12 de abril

Una manifestación, aseguran desde Marea Blanca, para denunciar el deterioro y proceso de desmantelamiento del sistema público de salud andaluz, impulsadas por el actual Gobierno andaluz

Redacción

Málaga |

Las Mareas Blancas de Andalucía convocan una gran manifestación por la sanidad pública para este domingo 12 de abril
Las Mareas Blancas de Andalucía convocan una gran manifestación por la sanidad pública para este domingo 12 de abril | Marea Blanca Málaga

La protesta se produce en un contexto marcado por los recortes presupuestarios, el avance de las privatizaciones y unas listas de espera que se prolongan durante meses. Frente a esta situación, colectivos sociales, vecinales, sindicales, profesionales sanitarios y entidades de la sociedad civil unen fuerzas para frenar el progresivo deterioro del sistema público de salud en la Comunidad Andaluza.

La manifestación cuenta con el apoyo de más de una veintena de colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de pacientes.

La cita es el 12 de abril a las 12.00 h. en la Plaza de la Marina, recorriendo la Alameda Principal, Paseo del Parque, finalizando en la Plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer