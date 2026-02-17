Me Marbella inaugura su apuesta wellness con una colaboración exclusiva junto a Crys Dyaz

l primer hotel en España de METT Hotels & Resorts, división hotelera de Sunset Hospitality Group, METT Marbella – Estepona ha sabido consolidar una forma de vivir el estilo mediterráneo basada en la atención al detalle, el diseño sereno y una atmósfera que invita a bajar el ritmo y disfrutar sin prisa.

El lujo de vivir despacio, frente al Mediterráneo

Frente al mar y bañado por la calma del sur, METT Marbella – Estepona se concibe como un espacio pensado para desconectar y reconectar con el ritmo natural del Mediterráneo. Un refugio donde el tiempo se ralentiza y cada espacio invita al detenerse y disfrutar sin prisas. Esta filosofía se refleja en sus 253 habitaciones, de las cuales 24 suites, algunas con piscinas y jardines privados, diseñadas bajo un interiorismo minimalista mediterráneo, luminoso y atemporal. Las vistas al mar, a la piscina o a los jardines acompañan una experiencia pensada para la desconexión, la intimidad y el confort.

La icónica piscina de más de 50 metros, que se funde con el horizonte, vuelve a convertirse esta temporada en el corazón social del hotel: mañanas tranquilas, sobremesas interminables y atardeceres que marcan el ritmo del día.

Gastronomía que define el estilo METT

La propuesta gastronómica y de entretenimiento de METT Marbella – Estepona forma parte esencial de su estilo de vida y define el equilibrio perfecto entre descanso y dinamismo. Espacios pensados para compartir, sabores que invitan a quedarse y una energía que evoluciona a lo largo del día crean una experiencia donde el placer de comer, socializar y disfrutar se vive sin horarios ni prisas.

Desde la frescura y los sabores del Egeo en Ammos Greek Restaurant, donde el producto, la frescura y el entorno frente al mar crean una experiencia pensada para compartir hasta el viaje al sur de Italia que propone Isola Ristorante, que transmite la esencia auténtica de la cocina italiana en un entorno elegante y relajado, con una deliciosa oferta gastronómica que convierte cada comida en un momento especial. La propuesta se completa con El Bar de Lola punto de encuentro imprescindible para saborear la cocina andaluza más auténtica, con tapas elaboradas con producto local, vinos nacionales y cócteles clásicos.

Este equilibrio entre calma y energía encuentra su máxima expresión en Azure Beach, el beach club del hotel. Mientras la zona de playa invita al descanso, la piscina se convierte en el epicentro de una energía vibrante que define el carácter del hotel, con música y un ambiente animado que eleva la experiencia. Hamacas en la arena, camas balinesas y cabañas con piscina privada se combinan con cocina panasiática y cócteles de autor, creando un espacio donde el entretenimiento, el estilo y el disfrute frente al mar conviven de forma natural.

Bienestar y equilibrio como forma de vida

El bienestar forma parte esencial de la experiencia METT. MOI Spa, concepto de bienestar propio de Sunset Hospitality Group, ofrece un espacio de calma con piscina interior climatizada y 8 cabinas de tratamiento —individuales, dobles e incluso equipadas con ducha para tratamientos corporales— donde se ofrecen rituales faciales y corporales personalizados pensados para armonizar cuerpo y mente en un entorno de absoluta serenidad.

El descanso se equilibra con el movimiento consciente en RAISE Fitness & Wellness, un gimnasio abierto las 24 horas, completamente equipado con tecnología de Technogym, permite mantener un estilo de vida activo con entrenamientos personalizados adaptados a cada ritmo.

Un destino que se renueva cada temporada

Sin perder su esencia, METT Marbella – Estepona afronta una nueva temporada reafirmando su identidad: un lugar donde el lujo se vive desde la sencillez, el diseño acompaña y el Mediterráneo es siempre el protagonista.