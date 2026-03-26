La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental aprueba la liquidación del presupuesto 2025

Asimismo, el remanente de Tesorería para gastos generales se sitúa en más de 23 millones de euros, lo que refleja, en palabras de Manuel Cardeña, presidente de la institución, “una gestión económica sólida, eficiente y orientada a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. Estos resultados se producen en un contexto de cumplimiento de las reglas fiscales, destacando especialmente el equilibrio presupuestario y el límite de deuda en cero, lo que refuerza nuestra capacidad financiera para afrontar nuevos retos”.

El presidente ha querido subrayar que “estos datos son fruto de una gestión rigurosa que ya nos permitió alcanzar un hito histórico en 2024: la deuda cero, situando a la Mancomunidad en una posición financiera ejemplar dentro de las administraciones públicas”.

En esta línea, Cardeña ha avanzado los próximos objetivos estratégicos, que pasan por “reducir las tasas de tratamiento de residuos antes de 2027, con el fin de aliviar la carga económica sobre los ciudadanos y los municipios, y poner en marcha en el mes de mayo un ambicioso plan de inversiones mancomunado, destinado a mejorar infraestructuras y servicios en toda la Costa del Sol Occidental”.

Para el presidente “el objetivo es claro: trasladar la buena gestión económica a mejoras reales para los vecinos, bajando costes y aumentando la calidad de los servicios. Con estos resultados, la Mancomunidad reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y centrada en el bienestar de los municipios que la integran”.