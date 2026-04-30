Malva Beach by Txema Palacio: una cocina que respira mar

Malva Beach es más que un chiringuito, es un restaurante en la playa con una clara vocación gastronómica y un cuidado especial por el detalle. Frente al mar, el espacio está concebido para que todo fluya con naturalidad, integrando paisaje, diseño y cocina; y transmite una sensación de armonía que se refleja en cada elemento: desde su interior, cálido y sofisticado, con mobiliario en madera noble, hasta una atractiva zona de hamacas pensada para disfrutar del entorno con calma.

La propuesta de Txema Palacio respira mar. Es una cocina construida desde el producto vivo, con una trazabilidad impecable, técnica precisa y sin artificios innecesarios. Su trayectoria se traduce en una cocina con raíces vascas —marcadas por el respeto absoluto al producto, la importancia de los fondos y las salsas, y la búsqueda constante del sabor— y un presente andaluz, visible en la luz, la frescura, la huerta y una forma más abierta y vital de entender la mesa.

Una carta pensada para seducir

La carta de Malva Beach está diseñada para despertar el apetito desde el primer vistazo. Platos reconocibles, atractivos y con personalidad propia que combinan tradición y mirada actual sin forzar el resultado. Producto de primer nivel tratado con respeto, donde conviven pescados nobles, mariscos, carnes, verduras y recetas que encuentran el equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

El sabor, la técnica y el fuego

En la cocina de Txema Palacio, el sabor es el punto de partida. A partir de ahí, todo gira en torno a los jugos, las salsas, los puntos de cocción y el equilibrio de cada plato. Su propuesta se apoya en una base clásica sólida que evoluciona hacia una cocina contemporánea con sentido.

La parrilla y la brasa tienen un papel esencial. El fuego aporta carácter, profundidad y una emoción inmediata, convirtiéndose en uno de los grandes lenguajes del chef. Una forma de cocinar directa, honesta y llena de matices.

Entre el norte y el sur

La identidad de esta cocina se construye entre dos territorios. Del norte, el rigor, la técnica y el respeto al producto. Del sur, la luz, el aceite de oliva, los vinos generosos, la huerta y el mar. Una dualidad que define una propuesta personal, equilibrada y llena de coherencia.

Una cocina para disfrutar

Malva Beach nace con una filosofía clara: generar placer. Invitar a compartir, a mojar pan, a recordar sabores y a querer volver. Una cocina con nivel, pero cercana; elegante, pero viva; técnica, pero sin artificio.

Además, el proyecto entiende la restauración desde una visión completa: una carta que emociona, pero también pensada para ser rentable, dinámica y consistente.