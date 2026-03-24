KM Malta Airlines anuncia una nueva ruta directa entre Málaga y Malta

La incorporación de Málaga refuerza la conectividad entre el sur de España y el Mediterráneo central, mejorando el acceso directo a Malta y consolidando a KM Malta Airlines como un referente en la conexión de mercados estratégicos. La nueva ruta permite a la aerolínea ampliar su programación veraniega, reforzando su compromiso con viajes más cómodos y accesibles para los pasajeros españoles.
Al mismo tiempo, Malta se consolida como un destino mediterráneo de gran riqueza patrimonial, histórica, cultural y natural. Su clima privilegiado durante todo el año permite a los viajeros descubrir La Valletta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, recorrer las calles medievales y fortificadas de Mdina, explorar los paisajes idílicos de las islas de Gozo y Comino, o relajarse en playas y destinos costeros como StJulian’s, Sliema o Mellieħa. La combinación de patrimonio, gastronomía, actividades al aire libre y paisajes de gran belleza convierte a Malta en un destino perfecto tanto para escapadas cortas como para estancias más prolongadas, ofreciendo experiencias memorables para todo tipo de viajeros.