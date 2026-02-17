MÚSICA

La malagueña Nuria Fergó celebra sus 25 años en la música

La cantante malagueña ha anunciado este sábado nueva gira para conmemorar su XXV aniversario de carrera, con el recuerdo emocionado de “OT” como trampolín. Desde entonces, Nuria Fergó ha desarrollado, vivido y ofrecido una carrera llena de éxitos a sus innumerables seguidores, consolidándose como una de las artistas más queridas y versátiles de nuestro panorama.

Será una ocasión única que Nuria irá desgranando en su web y sus redes sociales. Y todo será como siempre: impecable, emocionante, divertido... Pero será también como se hace para las grandes ocasiones: conciertos con sorpresas y sin que Nuria vaya a estar sola en el escenario. Emprende este viaje acompañada de su banda de confianza, formada por grandes maestros de la música en directo, para vestir sus canciones como merecen. Esta gira aniversario, que recorrerá los escenarios de todo el país durante 2026 y 2027, propone no solo un concierto: es una fiesta, un reencuentro y una reivindicación de dos décadas y media de trabajo constante.

La malagueña ofrecerá un recorrido vital por los grandes éxitos que han marcado su carrera y que ya forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Porque, aunque muchos no recuerden aquel primer “OT”, todos han tarareado sus estribillos.

25 años de versatilidad y emoción.

Con seis discos en el mercado y tres Discos de Platino que avalan su conexión con el público, Nuria Fergó ha demostrado que no le teme a ningún género. Su inconfundible sello flamenco-pop ha sido el hilo conductor de una carrera que ha transitado con elegancia por la copla, el bolero, la balada y, más recientemente, la ranchera en su aclamado trabajo Con Permiso (2023), donde compartió micrófono con leyendas como Ana Belén.

Pero Nuria es mucho más que su voz. Su faceta de actriz la ha llevado a conquistar también las tablas y la pequeña pantalla, protagonizando recordados proyectos teatrales como “Lucía La Maga” y el emotivo musical “Mi última noche con Sara”, además de series icónicas como “Amar en tiempos revueltos”. Recientemente, culminó con éxito rotundo su gira Toda una vida, un homenaje a la gran María Dolores Pradera que demostró su madurez interpretativa.

Un show renovado para bailar y emocionarse

Ahora, para conmemorar este cuarto de siglo sobre las tablas, presenta un show dinámico y renovado. Será un espectáculo emotivo, sí, pero sobre todo muy divertido. Sin perder su característico sello “flamenquito" y esa naturalidad que la define, Nuria realiza nuevas apuestas escénicas para ofrecer un repertorio variado y bailable, diseñado para convertir cada actuación en una auténtica celebración de la vida.

En el setlist no faltarán himnos imprescindibles. Desde aquella primera “Brisa de Esperanza” que enamoró a España, pasando por éxitos rotundos como “Quiéreme”, “Noches de Bohemia” y “Las palabritas”, hasta llegar, entre otros muchos temas, a “La vida son solo dos días” (canción oficial de La Vuelta 2018) y “Voy a ser feliz”, su último éxito.

Además, la celebración mira hacia el futuro con música inédita: próximamente lanzará su nuevo single, "Si decides no volver", una declaración de intenciones pop y optimista que será la primera de las muchas sorpresas que irán llegando durante el año.

Nuria Fergó pide a todos sus seguidores celebrar juntos 25 años de música. Promete un directo vibrante, honesto y cercano, capaz de conectar con el gran público y garantizar momentos inolvidables. Porque “la Fergó” sigue aquí, con la misma ilusión del primer día, pero con la fuerza de quien lleva 25 años siendo dueña de su destino.

