Málaga refuerza su posicionamiento como capital de la moda con el 5 MAM Fashion Forum

MFF ‘Tiene Mucha Calle’

El 5 MAM Fashion Forum, que tendrá lugar el 24 de abril en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, vuelve a consolidarse como un espacio de referencia para la reflexión, el diálogo y la innovación en torno a la moda, el diseño y las industrias creativas. Esta nueva edición amplía su alcance en la ciudad con la propuesta ‘Tiene mucha calle’, lema que se incorpora a la marca MFF y que reivindica una visión de la moda que surge del entorno urbano y se conecta con la vida cotidiana y la diversidad de estilos presentes en la calle.

La codirectora del MAM, Elvira Carrera, ha explicado que “es una expresión muy nuestra, muy de Málaga, que conecta con una forma de entender la moda: más cercana, más viva y más conectada con la realidad cotidiana”.

Además, ha señalado que “el MAM Fashion Forum se consolida, en su quinta edición, como un espacio clave para la reflexión, el diálogo y la innovación en torno a la moda, el diseño y las industrias creativas”.

El Mes de la Moda: una programación transversal

Durante todo el mes de abril, Málaga se convertirá en un punto de encuentro entre profesionales, creadores y públicos interesados en las tendencias, la cultura y la industria de la moda gracias al Mes de la Moda. Esta iniciativa, previa al 5MFF, incluye ponencias, encuentros, actividades especiales y acciones de comunicación que acercan el mundo de la moda al espacio urbano, reforzando el impacto cultural del evento y generando una mayor conexión entre la moda y la ciudad de Málaga.

La quinta edición contará con la participación de perfiles destacados del sector de moda, comunicación y creatividad, combinando referentes consolidados con nuevas miradas emergentes.