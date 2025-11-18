Málaga recibe a los principales expertos mundiales en salud mental infanto-juvenil

La actividad será intensa con 6 conferencias y 54 simposios simultáneos con más de 60 prestigiosos ponentes. Habrá también sesiones aplicadas, así como diferentes talleres. Y todo ello complementado con un programa social que permitirá a los cientos de asistentes conocer Málaga. También se celebrará en el marco de este congreso la Asamblea Anual de la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil y la entrega de los Premios AITANA 2025.

Este congreso está organizado por el Centro de Investigación de la Infancia y la Adolescencia (AITANA) de la Universidad Miguel Hernández y ha itinerado en sus ediciones anteriores por diversas ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Valencia, Palma de Mallorca o Elche, convirtiéndose en este tiempo en un evento científico de referencia en el ámbito de la psicológica clínica infanto-juvenil.

“Desde hace una década, hemos construido juntos un espacio de intercambio que nos enriquece y nos permite afrontar los desafíos actuales con una perspectiva amplia y diversa. El programa de este año ha sido cuidadosamente diseñado para abordar los temas más relevantes en nuestra disciplina. Contaremos con ponentes de reconocido prestigio, que compartirán sus investigaciones y propuestas innovadoras para dar respuesta a los retos que enfrentamos hoy” explica la investigadora y profesora Mireia Orgilés, presidenta del Comité Científico.